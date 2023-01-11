"Золотой глобус 2023". Названы лауреаты премии

Спилберг получил "Золотой глобус" в двух номинациях Фото: ЕРА

Американская кинопремия "Золотой глобус" присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года.

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