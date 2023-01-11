Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2023
 
Новости

"Золотой глобус 2023". Названы лауреаты премии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Спилберг получил "Золотой глобус" в двух номинациях
Спилберг получил "Золотой глобус" в двух номинациях
Фото: ЕРА

В ночь на 11 января в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке состоялась 80-я юбилейная церемония вручения премии "Золотой глобус". Триумфатором премии стала картина "Банши Инишерина" британско-ирландского режиссера Мартина Макдонаха.

Победителями премии стали: 
Кино
  • Лучший фильм (драма): "Фабельманы";
  • Лучшая комедия или мюзикл: "Банши Инишерина";
  • Лучший режиссер: Стивен Спилберг, "Фабельманы";
  • Лучший сценарий: Мартин Макдонах, "Банши Инишерина".
  • Лучшая актриса второго плана в киноленте: Анджела Бассетт, "Черная пантера: Ваканда навсегда";
  • Лучший актер (драма): Остин Батлер, "Элвис";
  • Лучшая актриса (драма): Кейт Бланшет "Тар";
  • Лучший актер в комедии или мюзикле: Колин Фаррелл, "Банши Инишерина"; 
  • Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Мишель Ео, "Все всегда и одновременно";
  • Лучший актер второго плана в киноленте: Джонатан Ке Кван, "Все всегда и одновременно";
  • Лучший фильм на английском языке: "Аргентина, 1985" (Аргентина); 
  • Лучшая музыка: "Вавилон", Джастин Гурвиц; 
  • Лучшая песня: "Naatu Naatu", RRR;
  • Лучший анимационный фильм: "Пиноккио" Гильермо дель Торо".
Сериалы
  • Лучший сериал (драма): "Дом дракона" (HBO); 
  • Лучший телефильм или мини-сериал: "Белый лотос" (HBO);
  • Лучший комедийный сериал: "Начальная школа Эбботт", (АВС);
  • Лучшая актриса драматического сериала: Зендея, "Эйфория";
  • Лучшая актриса в комедийном сериале: Квинта Брансон, "Начальная школа Эбботт";
  • Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале: Аманда Сейфрит, "Выбыла".
  • Лучшая актриса второго плана в телефильме или мини-сериале: Дженнифер Кулидж, "Белый лотос";
  • Лучший актер драматического сериала: Кевин Костнер "Еллоустоун";
  • Лучший актер в комедийном сериале: Джереми Аллен Уайт, "Медведь";
  • Лучший актер в телефильме или мини-сериале: Эван Питерс, "Дамер  Чудовище: История Джеффри Дамера";
  • Лучший актер второго плана в телефильме или мини-сериале: Пол Уолтер Гаузер, "Черная птица".
Контекст:

Американская кинопремия "Золотой глобус" присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года.

Теги: Золотой глобус, Стивен Спилберг, фильм, премия, режиссер, Мартин Макдонах, церемония
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Комбат Кузык: Первую серьезную контузию получил в Рубежном. Пришел в себя, когда боец меня по лицу начал бить: "Командир! Командир!". Я говорю: "Отставить бить командира по лицу"
  Комбат Кузык: Первую серьезную контузию получил в Рубежном. Пришел в себя, когда боец меня по лицу начал бить: "Командир! Командир!". Я говорю: "Отставить бить командира по лицу"
Алеся БАЦМАН
  Советник главы МВД Украины Денисенко: Путин будет в трибунале. Хотя сейчас для многих это выглядит практически невозможным
  Советник главы МВД Украины Денисенко: Путин будет в трибунале. Хотя сейчас для многих это выглядит практически невозможным
  Фейгин: У Запада есть ресурсы, чтобы ускорить завершение войны в Украине. Он мог бы сильнее надавить на Москву. Например, дочку Пескова или Путина арестовать
  Фейгин: У Запада есть ресурсы, чтобы ускорить завершение войны в Украине. Он мог бы сильнее надавить на Москву. Например, дочку Пескова или Путина арестовать
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется и понятно, кто в ней победит". Зеленский выступил на премии "Золотой глобус"
"Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется и понятно, кто в ней победит". Зеленский выступил на премии "Золотой глобус"
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
48-летняя экс-жена Кличко снялась в одном халате. Фото
48-летняя экс-жена Кличко снялась в одном халате. Фото
"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки". 35-летняя Никитюк обратилась к знакомым мужчинам
"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки". 35-летняя Никитюк обратилась к знакомым мужчинам
"Золотой глобус 2023". Названы лауреаты премии
"Золотой глобус 2023". Названы лауреаты премии
"Странное фото". Квиткова забросила ногу на ногу перед камерой
"Странное фото". Квиткова забросила ногу на ногу перед камерой
Украинско-польская драма "Щедрик" за первую неделю проката собрала свыше 1 млн грн
Украинско-польская драма "Щедрик" за первую неделю проката собрала свыше 1 млн грн
Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Он записал обращение к украинцам
Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Он записал обращение к украинцам
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации
Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 