"Золотой глобус 2023". Названы лауреаты премии

Победителями премии стали:
Кино
- Лучший фильм (драма): "Фабельманы";
- Лучшая комедия или мюзикл: "Банши Инишерина";
- Лучший режиссер: Стивен Спилберг, "Фабельманы";
- Лучший сценарий: Мартин Макдонах, "Банши Инишерина".
- Лучшая актриса второго плана в киноленте: Анджела Бассетт, "Черная пантера: Ваканда навсегда";
- Лучший актер (драма): Остин Батлер, "Элвис";
- Лучшая актриса (драма): Кейт Бланшет "Тар";
- Лучший актер в комедии или мюзикле: Колин Фаррелл, "Банши Инишерина";
- Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Мишель Ео, "Все всегда и одновременно";
- Лучший актер второго плана в киноленте: Джонатан Ке Кван, "Все всегда и одновременно";
- Лучший фильм на английском языке: "Аргентина, 1985" (Аргентина);
- Лучшая музыка: "Вавилон", Джастин Гурвиц;
- Лучшая песня: "Naatu Naatu", RRR;
- Лучший анимационный фильм: "Пиноккио" Гильермо дель Торо".
Сериалы
- Лучший сериал (драма): "Дом дракона" (HBO);
- Лучший телефильм или мини-сериал: "Белый лотос" (HBO);
- Лучший комедийный сериал: "Начальная школа Эбботт", (АВС);
- Лучшая актриса драматического сериала: Зендея, "Эйфория";
- Лучшая актриса в комедийном сериале: Квинта Брансон, "Начальная школа Эбботт";
- Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале: Аманда Сейфрит, "Выбыла".
- Лучшая актриса второго плана в телефильме или мини-сериале: Дженнифер Кулидж, "Белый лотос";
- Лучший актер драматического сериала: Кевин Костнер "Еллоустоун";
- Лучший актер в комедийном сериале: Джереми Аллен Уайт, "Медведь";
- Лучший актер в телефильме или мини-сериале: Эван Питерс, "Дамер – Чудовище: История Джеффри Дамера";
- Лучший актер второго плана в телефильме или мини-сериале: Пол Уолтер Гаузер, "Черная птица".
Контекст:
Американская кинопремия "Золотой глобус" присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года.