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10 января, 2022
 
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Организаторы бойкотируемой премии "Золотой глобус" объявили лауреатов в закрытом режиме

Триумфатором премии стала картина "Власть пса"
Триумфатором премии стала картина "Власть пса"
Фото: ЕРА

В ночь на 10 января в Лос-Анджелесе состоялась закрытая церемония вручения 79-й премии "Золотой глобус". Мероприятие прошло в отеле Beverly Hilton без традиционной красной дорожки, из-за объявленного весной 2021 года бойкота премия не транслировалась по телевидению.

Триумфатором премии стала картина "Власть пса" новозеландского кинорежиссера Джейн Кэмпион – она была отмечена в семи номинация,  получив в том числе главную награду как "Лучший драматический фильм".

В номинации "Лучший мюзикл или комедия" награду получила картина "Вестсайдская история" американского режиссера Стивена Спилберга.

Приз в категории "Лучший иностранный фильм" присудили фильму "Сядь за руль моей машины" японского режиссера Рюсукэ Хамагути.

Награду за лучший сценарий отдали британскому актеру и сценаристу Кеннету Брану ("Белфаст"). 

Также лауреатами премии стали:

  • американо-британский актер Эндрю Гарфилд – в номинации "Лучший актер в мюзикле или комедии" за роль в фильме "Тик-так... БУМ!";
  • американская актриса Рэйчел Зеглер – в номинации "Лучшая актриса в мюзикле или комедии" за фильм "Вестсайдская история";
  • американский актер Уилл Смит – в номинации "Лучший актер в драматическом фильме" за роль в картине "Король Ричард".
  • американская актриса австрлийскогопроисхождения Николь Кидман – в номинации "Лучшая актриса в драматическом фильме" за фильм "В роли Рикардо";
  • трансгендерная американская актриса  ЭмДжей Родригес – в номинации "Лучшая актриса в драматическом сериале" за роль в сериале "Поза".

Список лауреатов обнародован на сайте премии.

Контекст:

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1944 года. В феврале 2021 года издание Los Angeles Times заявило, что за последние 20 лет среди членов HFPA не было ни одного темнокожего эксперта.

8 мая 2021 года американская актриса Скарлетт Йоханнсон объявила бойкот премии, обвинив организаторов в сексистских комментариях в адрес артистов. Она заявила, что легитимность HFPA предоставили такие люди, как осужденный за изнасилование и домогательства американский продюсер Харви ВайнштейнАктрису поддержал обладатель "Золотого глобуса" американский актер Марк Руффало. 

10 мая американская телекомпания, проводившая трансляции церемоний вручения "Золотого глобуса", отказалась от показа мероприятия в 2022 году, но не исключила, что сделает это в 2023-м, если HFPA проведет необходимые организационные реформы.

В тот же день к протестам присоединился и американский актер Том Круз, отказавшись от своих наград – актер впервые стал лауреатом премии "Золотой глобус" в 1990 году, получив награду за лучшую мужскую роль в картине "Рожденный четвертого июля". Спустя семь лет он был награжден "Золотым глобусом" за лучшую мужскую роль в фильме "Джерри Магуайер". В 2000 году Круз получил награду в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" в фильме "Магнолия". 

Издание The Hollywood Reporter писало, что организаторы кинопремии после бойкота утвердили программу модернизации Они намерены дополнительно включить в состав 20 темнокожих экспертов без каких-либо требований к их месту проживания – сейчас членами оргкомитета являются 86 журналистов, проживающих в Калифорнии. Также членам Ассоциации будет запрещено принимать подарки от создателей фильмов.

Теги: Золотой глобус, скандал, церемония
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