Организаторы бойкотируемой премии "Золотой глобус" объявили лауреатов в закрытом режиме

Триумфатором премии стала картина "Власть пса" новозеландского кинорежиссера Джейн Кэмпион – она была отмечена в семи номинация, получив в том числе главную награду как "Лучший драматический фильм".

В номинации "Лучший мюзикл или комедия" награду получила картина "Вестсайдская история" американского режиссера Стивена Спилберга.

Приз в категории "Лучший иностранный фильм" присудили фильму "Сядь за руль моей машины" японского режиссера Рюсукэ Хамагути.

Награду за лучший сценарий отдали британскому актеру и сценаристу Кеннету Брану ("Белфаст").

Также лауреатами премии стали:

трансгендерная американская актриса ЭмДжей Родригес – в номинации "Лучшая актриса в драматическом сериале" за роль в сериале "Поза".

Список лауреатов обнародован на сайте премии.

Контекст:

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1944 года. В феврале 2021 года издание Los Angeles Times заявило, что за последние 20 лет среди членов HFPA не было ни одного темнокожего эксперта.

8 мая 2021 года американская актриса Скарлетт Йоханнсон объявила бойкот премии, обвинив организаторов в сексистских комментариях в адрес артистов. Она заявила, что легитимность HFPA предоставили такие люди, как осужденный за изнасилование и домогательства американский продюсер Харви Вайнштейн. Актрису поддержал обладатель "Золотого глобуса" американский актер Марк Руффало.

10 мая американская телекомпания, проводившая трансляции церемоний вручения "Золотого глобуса", отказалась от показа мероприятия в 2022 году, но не исключила, что сделает это в 2023-м, если HFPA проведет необходимые организационные реформы.

В тот же день к протестам присоединился и американский актер Том Круз, отказавшись от своих наград – актер впервые стал лауреатом премии "Золотой глобус" в 1990 году, получив награду за лучшую мужскую роль в картине "Рожденный четвертого июля". Спустя семь лет он был награжден "Золотым глобусом" за лучшую мужскую роль в фильме "Джерри Магуайер". В 2000 году Круз получил награду в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" в фильме "Магнолия".

Издание The Hollywood Reporter писало, что организаторы кинопремии после бойкота утвердили программу модернизации Они намерены дополнительно включить в состав 20 темнокожих экспертов без каких-либо требований к их месту проживания – сейчас членами оргкомитета являются 86 журналистов, проживающих в Калифорнии. Также членам Ассоциации будет запрещено принимать подарки от создателей фильмов.