Боузман посмертно номинирован на "Золотой глобус"

Американский актер Чедвик Боузман посмертно номинирован на премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль в кинофильме-драме" за образ трубача Ливи Грина в картине "Черное дно Ма Рейни". Об этом сообщается 3 февраля на сайте организаторов кинопремии.
Издание People отмечает, что это первая номинация на эту премию в биографии актера, а роль Грина стала последней в его кинокарьере.
В этой категории также представлены американские актеры Энтони Хопкинс и Гэри Олдман, британский актер Риз Ахмед, а также французский актер Тахар Рахим.
Кинопремия "Золотой глобус", организованная Голливудской ассоциацией иностранной прессы, вручается с 1944 года. Считается второй по престижности наградой в киноиндустрии после "Оскара".
Номинантов 78-й премии объявили 3 февраля в ходе онлайн-трансляции на сайте премии. Церемония вручения пройдет 28 февраля в Беверли Хилтон (Калифорния).
Чедвик Боузман скончался на 44-м году жизни в августе 2020 года после продолжительной болезни.
Он снимался в кино с 2003 года. Наибольшую известность актеру принесло участие в фильмах киновселенной Marvel, где он исполнял роль короля Т'Чаллы – супергероя по прозвищу Черная Пантера. Фильм "Черная пантера", вышедший в 2018 году, стал первой супергеройской лентой с темнокожим актером в главной роли.