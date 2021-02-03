Бульвар Шоубиз
 
03 февраля, 2021
 
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Названы фильмы и сериалы, номинированные на "Золотой глобус"

Церемония вручения премии "Золотой глобус" запланирована на 28 февраля.

Кинопремия "Золотой глобус" вручается с 1944 года
Кинопремия "Золотой глобус" вручается с 1944 года
Фото: Golden Globes / Facebook

Организаторы  кинопремии "Золотой глобус" 3 февраля обнародовали список сериалов и фильмов, претендующих на победу. 

В категории "Лучшая драма" оказались картины "Отец", "Чикагская семерка", "Земля кочевников", "Манк" и "Девушка, подающая надежды". 

В номинации "Лучший мюзикл или комедия" за награду будут бороться "Борат 2", "Гамильтон", "Зависнуть в Палм-Спрингс", "Выпускной" и "Мьюзик".

В категории "Лучший фильм на иностранном языке" представлены картины "Еще по одной", "Вся жизнь впереди", "Ла Йорона", "Двое из нас" и "Минари".

В категорию "Лучший мини-сериал или телефильм" вошли "Ход королевы", "Нормальные люди", "Голос перемен", "Неортодоксальная" и "Отыграть назад".

За победу в номинации "Лучший драматический сериал" будут состязаться "Мандалорец", "Корона", "Озарк", "Страна Лавкрафта" и "Рэтчед".

В номинации "Лучший комедийный сериал" отмечены "Эмили в Париж", "Стюардесса", "Тед Лассо", "Шиттс-Крик" и "Великая".

https://www.facebook.com/GoldenGlobes/photos/a.5079171062124871/5079171422124835/

Номинантов премии объявили в среду в ходе онлайн-трансляции на сайте премии. 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" пройдет 28 февраля в Беверли Хилтон (Калифорния).

В минувшем году обладателями премии стали историческая драма "1917" и комедия "Однажды в Голливуде", лучшей зарубежной картиной была названа лента "Паразиты", а лучшими сериалами стали "Наследники" и "Дрянь".

Кинопремия "Золотой глобус", организованная Голливудской ассоциацией иностранной прессы, вручается с 1944 года. Считается второй по престижности наградой в киноиндустрии после "Оскара".

Теги: США, кино, Золотой глобус, премия, награда
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