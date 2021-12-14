  Названы фильмы и сериалы, номинированные на бойкотируемую в Голливуде премию "Золотой глобус"

Объявление номинантов проходило в отеле Beverly Hilton в Калифорнии и транслировалось на YouTube-канале организаторов премии. 79-я церемония вручения награды запланирована на 9 января 2022 года.

Триумфаторами премии стали картины "Белфаст" и "Власть пса" – каждая из них представлена в семи номинациях.

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Видео: Golden Globes / YouTube

В категории "Лучшая драма" оказались картины "Белфаст", "Власть пса", "Дюна", "Король Ричард", "CODA: Ребенок глухих родителей".

В номинации "Лучший мюзикл или комедия" за награду будут бороться "Вестсайдская история", "Лакричная пицца", "Не смотрите наверх", "Сирано" и "Тик-тик, бум!".

В категории "Лучший фильм на иностранном языке" представлены картины "Купе номер шесть", "Сядь за руль моей машины", "Рука бога", "Герой" и "Параллельные матери".

В категорию "Лучший мини-сериал или телефильм" вошли "Импичмент: Американская история преступлений", "Ломка". "Мейр из Исттауна". "Подземная железная дорога" и "Уборщица. История матери-одиночки".

За победу в номинации "Лучший драматический сериал" будут состязаться "Игра в кальмара", "Люпен ", "Наследник", "Поза" и "Утреннее шоу".

В номинации "Лучший комедийный сериал" отмечены "Великая", "Псы резервации", "Тед Ласс", "Убийства в одном здании" и "Хитрости".