Бульвар Шоубиз
 
14 декабря, 2021
 
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Названы фильмы и сериалы, номинированные на бойкотируемую в Голливуде премию "Золотой глобус"

 
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79-я церемония вручения премии "Золотой глобус" запланирована на 9 января 2022 года
79-я церемония вручения премии "Золотой глобус" запланирована на 9 января 2022 года
Фото: Golden Globes / Facebook

Голливудская ассоциация иностранной прессы в ночь на 14 декабря объявила номинантов кинопремии "Золотой глобус 2022".

Объявление номинантов проходило в отеле Beverly Hilton в Калифорнии и транслировалось на YouTube-канале организаторов премии. 79-я церемония вручения награды запланирована на 9 января 2022 года.

Триумфаторами премии стали картины "Белфаст" и "Власть пса" – каждая из них представлена в семи номинациях. 

ВИДЕО
Видео: Golden Globes / YouTube

В категории "Лучшая драма" оказались картины "Белфаст", "Власть пса", "Дюна", "Король Ричард", "CODA: Ребенок глухих родителей".

В номинации "Лучший мюзикл или комедия" за награду будут бороться "Вестсайдская история", "Лакричная пицца", "Не смотрите наверх", "Сирано" и "Тик-тик, бум!".

В категории "Лучший фильм на иностранном языке" представлены картины "Купе номер шесть", "Сядь за руль моей машины", "Рука бога", "Герой" и "Параллельные матери". 

В категорию "Лучший мини-сериал или телефильм" вошли "Импичмент: Американская история преступлений", "Ломка". "Мейр из Исттауна". "Подземная железная дорога" и "Уборщица. История матери-одиночки".

За победу в номинации "Лучший драматический сериал" будут состязаться "Игра в кальмара", "Люпен ", "Наследник", "Поза" и "Утреннее шоу".

В номинации "Лучший комедийный сериал" отмечены "Великая", "Псы резервации", "Тед Ласс", "Убийства в одном здании" и "Хитрости".

Контекст:

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1944 года. В феврале 2021 года издание Los Angeles Times заявило, что за последние 20 лет среди членов HFPA не было ни одного темнокожего эксперта.

8 мая американская актриса Скарлетт Йоханнсон объявила бойкот премии, обвинив организаторов в сексистских комментариях в адрес артистов. Она заявила, что легитимность HFPA предоставили такие люди, как осужденный за изнасилование и домогательства американский продюсер Харви Вайнштейн.

Актрису поддержал обладатель "Золотого глобуса" американский актер Марк Руффало. 

10 мая американская телекомпания, проводившая трансляции церемоний вручения "Золотого глобуса", отказалась от показа мероприятия в 2022 году, но не исключила, что сделает это в 2023-м, если HFPA проведет необходимые организационные реформы.

В тот же день к протестам присоединился и американский актер Том Круз, отказавшись от своих наград – актер впервые стал лауреатом премии "Золотой глобус" в 1990 году, получив награду за лучшую мужскую роль в картине "Рожденный четвертого июля". Спустя семь лет он был награжден "Золотым глобусом" за лучшую мужскую роль в фильме "Джерри Магуайер". В 2000 году Круз получил награду в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" в фильме "Магнолия". 

Организаторы кинопремии заявили, что уже утвердили программу модернизации, пишет The Hollywood Reporter. Они намерены дополнительно включить в состав 20 темнокожих экспертов без каких-либо требований к их месту проживания – сейчас членами оргкомитета являются 86 журналистов, проживающих в Калифорнии. Также членам Ассоциации будет запрещено принимать подарки от создателей фильмов.

Теги: кино, Золотой глобус
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