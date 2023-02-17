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18 февраля, 2023
 
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Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать

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Зеленская предположила, что причиной ухудшения зрения могло стать то, что она "постоянно смотрит в телефон и следит за тем, что происходит в стране"
Зеленская предположила, что причиной ухудшения зрения могло стать то, что она "постоянно смотрит в телефон и следит за тем, что происходит в стране"
Фото: ЕРА

Первая леди Украины Елена Зеленская проходит лечение после того, как врачи недавно диагностировали у нее ухудшение зрения. Об этом она рассказала в интервью, которое 15 февраля опубликовано на сайте немецкого еженедельного издания Zeit Magazin.

По словам Зеленской, она не считает, что должна это скрывать. Зеленская подчеркнула, что до 45 лет у нее "никогда ничего не было со зрением". 

Жена президента Украины Владимира Зеленского предположила, что причиной ухудшения зрения могло стать то, что она "постоянно смотрит в телефон и следит за тем, что происходит в стране", а также то, что из-за массированных ракетных ударов российскими оккупантами по инфраструктурным объектам в Украине часто отключают электричество.

Она также упомянула, что одной из причин могло быть и то, что во время воздушных тревог приходится находиться в подвале, где мало света. 

Зеленская отметила, что в таких условиях находятся все украинцы и это делает людей "психически и физически больными".

Контекст:

Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью стала студенткой.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, война России против Украины, Елена Зеленская
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