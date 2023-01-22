Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков

Его участники устроили виртуальный кастинг, обсуждая, кто бы из мировых кинознаменитостей мог сыграть роли известных украинцев, если бы о происходящих в Украине событиях компания Netflix решила снимать сериал. Инициатором флешмоба стал пользователь сети с ником Тимчіно морено.
"Прочитал остросюжетную историю о Кирееве и мы всем тимчатом составили кастинг будущей экранизации этого детектива от Netflix", – говорится в публикации.
На роль Кирилла Буданова пользователи сети предлагают утвердить канадского актера Райан Гослинга.
Прочитав гостросюжетну історію про Кірєєва і ми всім тимчатом склали кастинг майбутньої екранізації цього детективу від Нетфлікс— Тимчіно морено (@Abscurat) January 19, 2023
Раян * ослін * у ролі Буданова pic.twitter.com/iGA6hOdc1s
Роль Киреева, по мнению украинцев, мог бы сыграть Джейсон Стейтем.
Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного на экране воплотил бы американский актер Джон Хилл.
Или же американский актер Леонардо Дикаприо.
Президента Украины Владимира Зеленского сыграл бы сам Зеленский, а советника главы Офиса президента Михаила Подоляка – американский актер Том Круз.
Роль первой леди Украины Елены Зеленской в сети предложили американской актрисе Аманде Сейфрид.
Образ заместителя министра обороны Украины Анны Маляр на экране воплотила бы американская актриса украинского происхождения Мила Кунис.
По мнению пользователей сети, у американского актера Киану Ривза есть внешнее сходство с украинским волонтером Сергеем Притулой.
Киреев участвовал в переговорах делегаций Украины и России в Гомельской области 28 февраля 2022 года. Офис президента не указал его имя в списке участников делегации, однако на опубликованных российским агентство ТАСС и белорусским БЕЛТА фото его можно заметить со стороны украинской делегации.
5 марта "Украинская правда", ссылаясь на источники, написала, что Киреева застрелили во время задержания сотрудники СБУ. По словам собеседников издания, у спецслужбы "были четкие данные государственной измены Киреева, в том числе телефонные переговоры".
Вечером 5 марта Главное управление разведки Минобороны заявило в Facebook, что Киреев был его агентом и погиб во время исполнения спецзадания.