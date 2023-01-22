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22 января, 2023
 
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Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков

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По мнению пользователей сети, Подоляка в воображаемом сериале сыграл бы Круз
По мнению пользователей сети, Подоляка в воображаемом сериале сыграл бы Круз
Фото: ЕРА, Михаил Подоляк / Facebook

Публикация изданием Wall Street Journal расследования об убийстве банкира Дениса Киреева послужила началом флешмоба в Twitter.

Его участники устроили виртуальный кастинг, обсуждая, кто бы из мировых кинознаменитостей мог сыграть роли известных украинцев, если бы о происходящих в Украине событиях компания Netflix решила снимать сериал. Инициатором флешмоба стал пользователь сети с ником Тимчіно морено. 

"Прочитал остросюжетную историю о Кирееве и мы всем тимчатом составили кастинг будущей экранизации этого детектива от Netflix", – говорится в публикации.

На роль Кирилла Буданова пользователи сети предлагают утвердить канадского актера Райан Гослинга.

Роль Киреева, по мнению украинцев, мог бы сыграть Джейсон Стейтем.

Скриншот: Тимчіно морено / Twitter
Скриншот: Тимчіно морено / Twitter

Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного на экране воплотил бы американский актер Джон Хилл.

Скриншот: Тимчіно морено / Twitter
Скриншот: Тимчіно морено / Twitter

Или же американский актер Леонардо Дикаприо.

Президента Украины Владимира Зеленского сыграл бы сам Зеленский, а советника главы Офиса президента Михаила Подоляка – американский актер Том Круз.

Скриншот: Тимчіно морено / Twitter
Скриншот: Тимчіно морено / Twitter

Роль первой леди Украины Елены Зеленской в сети предложили американской актрисе Аманде Сейфрид. 

Скриншот: Хижа усмішка / Twitter
Скриншот: Хижа усмішка / Twitter

Образ заместителя министра обороны Украины Анны Маляр на экране воплотила бы американская актриса украинского происхождения Мила Кунис.

Скриншот: Тимчіно морено / Twitter
Скриншот: Тимчіно морено / Twitter

По мнению пользователей сети, у американского актера Киану Ривза есть внешнее сходство с украинским волонтером Сергеем Притулой.

Скриншот: принцеса Дівана / Twitter
Скриншот: принцеса Дівана / Twitter

Контекст:

Киреев участвовал в переговорах делегаций Украины и России в Гомельской области 28 февраля 2022 года. Офис президента не указал его имя в списке участников делегации, однако на опубликованных российским агентство ТАСС и белорусским БЕЛТА фото его можно заметить со стороны украинской делегации.

5 марта "Украинская правда", ссылаясь на источники, написала, что Киреева застрелили во время задержания сотрудники СБУ. По словам собеседников издания, у спецслужбы "были четкие данные государственной измены Киреева, в том числе телефонные переговоры".

Вечером 5 марта Главное управление разведки Минобороны заявило в Facebook, что Киреев был его агентом и погиб во время исполнения спецзадания.

Теги: Twitter, Михаил Притула, Владимир Зеленский, Анна Маляр, Netflix, Леонардо ДиКаприо, Том Круз, Джейсон Стейтем, Райан Гослинг, Мила Кунис, Киану Ривз, Елена Зеленская, Кирилл Буданов
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