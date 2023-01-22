Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков

По мнению пользователей сети, Подоляка в воображаемом сериале сыграл бы Круз Фото: ЕРА, Михаил Подоляк / Facebook

Его участники устроили виртуальный кастинг, обсуждая, кто бы из мировых кинознаменитостей мог сыграть роли известных украинцев, если бы о происходящих в Украине событиях компания Netflix решила снимать сериал. Инициатором флешмоба стал пользователь сети с ником Тимчіно морено.

"Прочитал остросюжетную историю о Кирееве и мы всем тимчатом составили кастинг будущей экранизации этого детектива от Netflix", – говорится в публикации.

На роль Кирилла Буданова пользователи сети предлагают утвердить канадского актера Райан Гослинга.

Прочитав гостросюжетну історію про Кірєєва і ми всім тимчатом склали кастинг майбутньої екранізації цього детективу від Нетфлікс



Раян * ослін * у ролі Буданова pic.twitter.com/iGA6hOdc1s — Тимчіно морено (@Abscurat) January 19, 2023

Роль Киреева, по мнению украинцев, мог бы сыграть Джейсон Стейтем.

Скриншот: Тимчіно морено / Twitter

Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного на экране воплотил бы американский актер Джон Хилл.

Скриншот: Тимчіно морено / Twitter

Или же американский актер Леонардо Дикаприо.

Президента Украины Владимира Зеленского сыграл бы сам Зеленский, а советника главы Офиса президента Михаила Подоляка – американский актер Том Круз.

Скриншот: Тимчіно морено / Twitter

Роль первой леди Украины Елены Зеленской в сети предложили американской актрисе Аманде Сейфрид.

Скриншот: Хижа усмішка / Twitter

Образ заместителя министра обороны Украины Анны Маляр на экране воплотила бы американская актриса украинского происхождения Мила Кунис.

Скриншот: Тимчіно морено / Twitter

По мнению пользователей сети, у американского актера Киану Ривза есть внешнее сходство с украинским волонтером Сергеем Притулой.

Скриншот: принцеса Дівана / Twitter