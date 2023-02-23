"Не могу отказаться". Alekseev заявил, что будет за границей петь свои старые песни на русском языке, потому что их "полюбила публика"

Alekseev: Все, кто меня знают, знают совершенно точно, какую сторону я принял в этой войне Фото: Alekseev / Facebook

"Песни на русском я уже писать не буду. Но те композиции, которые полюбила публика и которые понимают в Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии и очень многих городах, где есть наша диаспора и русскоязычные люди, которые не поддерживают эту позорную войну режима, помешанного на крови, – таких людей тоже очень много", – заявил артист.

Он отметил, что новые треки планирует писать на английском и украинском языках.

"У меня есть очень много популярных песен, написанных на русском языке, и отказываться от них не буду. Я не могу отказаться от этих песен, потому что они получили новый смысл. Да, они на русском языке, но они о том, что происходит сейчас. Все, кто меня знают, знают совершенно точно, какую сторону я принял в этой войне. Думаю, вопросов по этому поводу ни у кого не будет", – сказал певец.