Бульвар Шоубиз
 
23 февраля, 2023
 
Новости

"Не могу отказаться". Alekseev заявил, что будет за границей петь свои старые песни на русском языке, потому что их "полюбила публика"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Alekseev: Все, кто меня знают, знают совершенно точно, какую сторону я принял в этой войне
Alekseev: Все, кто меня знают, знают совершенно точно, какую сторону я принял в этой войне
Фото: Alekseev / Facebook

Украинский певец Alekseev продолжит исполнять свои старые песни на русском языке на своих заграничных концертах. Об этом 21 февраля он заявил в интервью YouTube-проекту UA24. Разговор с артистом состоялся во время его концертов в Польше, где он пел русскоязычные треки из своего репертуара.

"Песни на русском я уже писать не буду. Но те композиции, которые полюбила публика и которые понимают в Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии и очень многих городах, где есть наша диаспора и русскоязычные люди, которые не поддерживают эту позорную войну режима, помешанного на крови, – таких людей тоже очень много", – заявил артист.

Он отметил, что новые треки планирует писать на английском и украинском языках.

"У меня есть очень много популярных песен, написанных на русском языке, и отказываться от них не буду. Я не могу отказаться от этих песен, потому что они получили новый смысл. Да, они на русском языке, но они о том, что происходит сейчас. Все, кто меня знают, знают совершенно точно, какую сторону я принял в этой войне. Думаю, вопросов по этому поводу ни у кого не будет", – сказал певец.

Контекст:

Alekseev родился в 1993 году в Киеве. Он – полуфиналист украинского проекта "Голос країни". Представлял Беларусь на международном конкурсе "Евровидение 2018".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: культура, война России против Украины, Alekseev, певец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом
Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом
Елена ПОСКАННАЯ
"США и ЕС не стремятся уничтожить Россию, наша поддержка Украины не пошатнется". Полный текст выступления Байдена в Варшаве
"США и ЕС не стремятся уничтожить Россию, наша поддержка Украины не пошатнется". Полный текст выступления Байдена в Варшаве
  Скипальский: Когда Украина объявила независимость, СБУ долгое время считала восточноевропейские страны враждебными, а кадровое наполнение проводилось совместно с Россией
  Скипальский: Когда Украина объявила независимость, СБУ долгое время считала восточноевропейские страны враждебными, а кадровое наполнение проводилось совместно с Россией
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Grosu ответила на вопрос, куда пропал ее парень
Grosu ответила на вопрос, куда пропал ее парень
Галина ГРИШИНА
"Не могу отказаться". Alekseev заявил, что будет за границей петь свои старые песни на русском языке, потому что их "полюбила публика"
"Не могу отказаться". Alekseev заявил, что будет за границей петь свои старые песни на русском языке, потому что их "полюбила публика"
Галина ГРИШИНА
Невестка – Виктору Ющенко: Рада, что стала вашей дочерью, а вы – моим отцом
Невестка – Виктору Ющенко: Рада, что стала вашей дочерью, а вы – моим отцом
Галина ГРИШИНА
61-летняя Локлир, которая лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, показала новое селфи и заявила, что недовольна результатом
61-летняя Локлир, которая лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, показала новое селфи и заявила, что недовольна результатом
Галина ГРИШИНА
Свитолина восхитила стильным образом в новой фотосессии
Свитолина восхитила стильным образом в новой фотосессии
Галина ГРИШИНА
Клопотенко рассказал, каким был бы последний ужин российского диктатора Путина
Клопотенко рассказал, каким был бы последний ужин российского диктатора Путина
Галина ГРИШИНА
"Чем старше, тем больше люблю специи". 32-летний Ширан выпустил линейку острых соусов, над вкусом которых трудился два года
"Чем старше, тем больше люблю специи". 32-летний Ширан выпустил линейку острых соусов, над вкусом которых трудился два года
Галина ГРИШИНА
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото
Галина ГРИШИНА
Могилевская показала вид из окна дома, в котором живет вместе с любимым мужчиной
Могилевская показала вид из окна дома, в котором живет вместе с любимым мужчиной
Галина ГРИШИНА
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
Галина ГРИШИНА
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
Галина ГРИШИНА
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
Галина ГРИШИНА
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Галина ГРИШИНА
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 