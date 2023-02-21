Бульвар Шоубиз
 
21 февраля, 2023
 
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Бандуристка Kruть высказалась о песне Потапа, в которой он спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"

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Kruть о песне Потапа: К сожалению, это еще называется украинским шоу-бизнесом
Kruть о песне Потапа: К сожалению, это еще называется украинским шоу-бизнесом
Фото: KRUTЬ / Facebook

Украинская бандуристка Kruть (Марина Круть) 19 февраля в Instagram Stories высказалась о новой песне украинского певца Потапа, в которой он под новым сценическим псевдонимом Ротар спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами".

Артистка подчеркнула, что ее недавнее заявление о нежелании быть причастной к украинскому шоу-бизнесу касалось именно таких его представителей, как Потап.

"Тезис о шоу-бизнесе был о таком шоу-бизнесе. Не об украинской молодой музыке и сцене, не об андеграунде. А именно о такой нише и ей подобным "байрактарным" и псевдопатриотическим, перекрашенным, адаптированным песням и их горе-исполнителях. К сожалению, это еще называется украинским шоу-бизнесом. И я уверена, что спрос на это дерьмо уменьшается", – написала она.

Скриншот: bandura_krut / Instagram
Скриншот: bandura_krut / Instagram

Контекст:

17 февраля Потап заявил, что его новая песня посвящена украинским волонтерам. "Давай, танцюй, мала. Дві ночі не спала. І дома не була. Ой, мама, не питай, з ким була і де ночі провела. Я була з хлопцями, бійцями. Я волонтерила", – поет в первом куплете артист. 

В качестве видеоряда в клипе использованы архивные кадры, на которых запечатлены волонтеры украинского проекта "Добробат" во время разбора завалов разрушенных российскими оккупантами зданий. 

Песня вызвала критику как со стороны волонтеров, так и со стороны слушателей. В настоящее время артист ограничил возможность комментировать его работу в YouTube.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: шоу-бизнес, волонтер, волонтеры, Потап, Марина Круть, Алексей Потапенко, Kruть
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