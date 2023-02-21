Бандуристка Kruть высказалась о песне Потапа, в которой он спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"

Kruть о песне Потапа: К сожалению, это еще называется украинским шоу-бизнесом Фото: KRUTЬ / Facebook

Артистка подчеркнула, что ее недавнее заявление о нежелании быть причастной к украинскому шоу-бизнесу касалось именно таких его представителей, как Потап.

"Тезис о шоу-бизнесе был о таком шоу-бизнесе. Не об украинской молодой музыке и сцене, не об андеграунде. А именно о такой нише и ей подобным "байрактарным" и псевдопатриотическим, перекрашенным, адаптированным песням и их горе-исполнителях. К сожалению, это еще называется украинским шоу-бизнесом. И я уверена, что спрос на это дерьмо уменьшается", – написала она.





Скриншот: bandura_krut / Instagram

