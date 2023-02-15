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15 февраля, 2023
 
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Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду

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Kruть: Во второй раз я пришла на Нацотбор, чтобы понять, что подобные конкурсы это не мое
Kruть: Во второй раз я пришла на Нацотбор, чтобы понять, что подобные конкурсы – это не мое
Фото: KRUTЬ / Facebook

Украинская бандуристка Kruть (Марина Круть) в интервью, которое 14 февраля опубликовано на YouTube-канале украинского медиа о музыке и культуре "Слух", призналась, что ей было обидно занять второе место в украинском нацотборе на "Евровидение 2023".

"Во второй раз я пришла на нацотбор, чтобы понять, что подобные конкурсы – это не мое. Скажу честно – мне было обидно. Когда тебя не выбрали, ты сразу думаешь, что с тобой что-то не так. Подобные вещи трудно не воспринимать на свой счет. Думаю, самой большой ошибкой было идти на "Евровидение" и принимать все дальнейшие комментарии и хейт на свой счет, – заявила артистка. – После нацотбора меня больше не интересует украинский шоу-бизнес. Я чуть-чуть приоткрыла для себя эту страницу, увидела, что там, и мне стало неинтересно".

Бандуристка отметила, что теперь ориентируется на на телевидение, а на благотворительные концерты, выступления для военных и переселенцев, а также на концерты за границей.

"Я хотела быть в шоу-бизнесе до 24 февраля [2022 года], но полномасштабное вторжение изменило все, и я больше не желаю быть причастной к этому всему. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду и не промолчат. Мне не нравится эта тусовка и больше не интересно в это все играть. "Евровидение" было последней точкой", – подытожила она.

Контекст:

Хмельничанка Марина Круть в 2017 году была участницей восьмого сезона талант-шоу "Х-фактор", но покинула проект до начала прямых эфиров. Спустя год певица, исполняющая песни под аккомпанемент бандуры, выпустила первый альбом Arche, а в 2020 году стала участницей нацотбора "Евровидение 2020", дойдя до финала. В интервью УНИАН бандуристка рассказывала, что в случае победы в нацотборе планировала удивить зарубежную публику игрой на украинском национальном инструменте. 

В 2022 году артистка во второй раз стала участницей украинского нацтобора, оказавшись в числе финалистов. По итогам голосования зрителей и жюри победителем нацотбора стала группа Tvorchi. Они набрали 19 баллов, 10 из которых им поставили зрители. Kruть с песней "Колискова" заняла второе место и набрала на один балл меньше, чем победители нацотбора, при этом максимальный балл она получила от жюри, а зрители оценили ее выступление в восемь баллов.

После этого артистка обвинила победителей в нарушении правил. Она заявила, что музыканты использовали в прямом эфире в припеве конкурсной песни дабл основного вокала. Также Kruть обвинила конкурентов в том, что они сотрудничают с лейблом, который продолжает работать в стране-агрессоре РФ. Во время трехсторонней коммуникации с организаторами нацотбора и группой Tvorchi после разбора обвинений артистка заявила, что "не имеет никаких претензий к организаторам и избранию группы победителями нацотбора на "Евровидение 2023".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: шоу-бизнес, Tvorchi, Kruть
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