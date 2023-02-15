Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду

Kruть: Во второй раз я пришла на Нацотбор, чтобы понять, что подобные конкурсы – это не мое Фото: KRUTЬ / Facebook

"Во второй раз я пришла на нацотбор, чтобы понять, что подобные конкурсы – это не мое. Скажу честно – мне было обидно. Когда тебя не выбрали, ты сразу думаешь, что с тобой что-то не так. Подобные вещи трудно не воспринимать на свой счет. Думаю, самой большой ошибкой было идти на "Евровидение" и принимать все дальнейшие комментарии и хейт на свой счет, – заявила артистка. – После нацотбора меня больше не интересует украинский шоу-бизнес. Я чуть-чуть приоткрыла для себя эту страницу, увидела, что там, и мне стало неинтересно".

Бандуристка отметила, что теперь ориентируется на на телевидение, а на благотворительные концерты, выступления для военных и переселенцев, а также на концерты за границей.

"Я хотела быть в шоу-бизнесе до 24 февраля [2022 года], но полномасштабное вторжение изменило все, и я больше не желаю быть причастной к этому всему. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду и не промолчат. Мне не нравится эта тусовка и больше не интересно в это все играть. "Евровидение" было последней точкой", – подытожила она.