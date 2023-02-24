Вакарчук в Киеве, Каменских за границей, а "сердцем дома". Что говорили украинские звезды год назад перед войной

22 февраля Вакарчук выступил на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск. На спонтанный концерт пришло много зрителей Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Вакарчук и "Океан Ельзи"

22 февраля 2022 года фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" вместе с музыкантами неожиданно выступил в центре Киева с очень коротким концертом, на который собралось большое количество зрителей.

Концерт состоялся на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск. Своим выступлением музыканты хотели поддержать украинцев, дав понять, что накануне вероятного нападения остаются в Киеве.

Гурт «Океан Ельзи» спонтанно виступив на Пішохідно-велосипедному мосту в Києві «на знак об'єднання» pic.twitter.com/daz3k5TRKh — SUSPILNE NEWS * (@suspilne_news) February 22, 2022

SunSay и его гастроли в РФ

За два дня до полномасштабного нападения РФ украинский музыкант Андрей Запорожец, известный как SunSay, участник группы 5'nizza, рекламировал на своих аккаунтах в Instagram и Facebook запланированные на май концерты в России.

В конце марта он назвал информацию о своих выступлениях в стране-агрессоре ложью. Он заявил, что находится в Украине под обстрелами российских оккупантов.

Отмена премьеры шоу с Никитюк на "Новом канале"

22 февраля украинский "Новый канал" неожиданно отменил премьеру шоу "Пара на мільйон" с ведущей Лесей Никитюк, которая была запланирована на этот день, и перенес ее на 15 марта. По словам продюсеров, сместить дату премьеры они решили "в связи с политической ситуацией в Украине".

Заявление Ефросининой

Украинская ведущая Маша Ефросинина 20 февраля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, прокомментировала возможные действия своей семьи на фоне вероятного полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда ведущая заявила, что вместе с мужем, украинским бизнесменом Тимуром Хромаевым приняли решение оставаться в Украине до тех пор, пока нет прямой угрозы жизни им и детям.

"Но ни я, ни вы ни с чем подобным не сталкивались. Заявлять что-то сложно. Да и смысл?" – написала она тогда. После 24 февраля Ефросинина уехала с детьми за границу, где занималась волонтерской деятельностью, а ее муж отправился добровольцем в ВСУ.

Отъезд Каменских

Украинская певица Настя Каменских 19 февраля, за пять дней до нападения, разместила в TikTok ролик, в котором написала, что "телом находится далеко от Украины, а сердцем дома". Артистка вернулась в Украину только через полгода.

Слова Тины Кароль о шантаже

Украинская певица Тина Кароль в передаче "Світське життя", которая 20 февраля в записи вышла на "1+1", назвала шантажом вероятное полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Я считаю, это шантаж. Двух сторон. И я очень хочу, чтобы Украина была субъектом, а не объектом, чтобы мы были самостоятельными и ни от кого не зависели. Бесят и те, и другие. Мы со всем справимся сами. Можем, умеем, знаем, будем!" – заявила тогда она. Певица подчеркнула, что остается в Киеве.

В день полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка заявила, что уже неделю молится в женском монастыре, но не уточнила, в каком. В начале 2023 года певица в интервью ТСН призналась, что находилась в монастыре на горе Афон (Греция).

24 февраля

Утром 24 февраля президент Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.