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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили уже более 145 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 620 российских захватчиков
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 620 российских захватчиков
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 145 060 российских оккупантов. Об этом 22 февраля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 620 захватчиков.

Другие потери армии РФ в Украине составили:

  • танки – 3334 (+8);
  • боевые бронированные машины – 6569 (+7);
  • артиллерийские системы – 2345 (+7);
  • РСЗО – 471;
  • средства ПВО – 243;
  • самолеты – 299;
  • вертолеты – 287;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2026 (+3);
  • крылатые ракеты – 873;
  • корабли/катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5212 (+2);
  • специальная техника – 226.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02JUnvskHLPxXNixENKiJ7AXb3g38CBY6ViLom1A9PCaaCfyUCyNCwsZzJkYqncmpQl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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