Оккупанты наступают на пяти направлениях, украинские военные поразили 10 районов скопления сил противника – Генштаб ВСУ

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях, уточнили в Генштабе.

За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Куземовка и Диброва Луганской области и Федоровка, Ягодное, Берховка, Бахмут и Курдюмовка Донецкой области.

Украинская авиация накануне нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два района сосредоточения живой силы противника.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.