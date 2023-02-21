Россияне проводят массовые облавы в Херсонской области из-за дезертирства в рядах оккупационных войск – Генштаб ВСУ

Об этом 21 февраля в вечерней сводке проинформировал в Facebook Генштаб ВСУ.
"В связи с высоким уровнем дезертирства из рядов российских оккупационных войск с 20 февраля этого года в Чаплинском районе Херсонской области проводятся массовые облавы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание уделяется заброшенным дачам и домам.
В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
Генштаб ВСУ и украинская разведка неоднократно сообщали о дезертирстве в рядах оккупантов.
Спикер объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 14 сентября 2022 года рассказала, что участились случаи сдачи захватчиков в плен.
"Медиазона" 1 ноября подтверждала, что на временно оккупированной Россией территории Луганской области с лета работают лагеря, где незаконно удерживают российских контрактников, решивших отказаться от участия в войне.
С началом мобилизации и отправки в Украину на фронт неподготовленных новобранцев моральный дух в войсках оккупантов упал еще больше, а случаи дезертирства участились. О применении заградотрядов в частных разговорах рассказывают сами захватчики.