Россияне проводят массовые облавы в Херсонской области из-за дезертирства в рядах оккупационных войск – Генштаб ВСУ

С 20 февраля в Чаплинском районе Херсонской области оккупанты проводят массовые облавы, отметили в Генштабе ВСУ Фото: EPA (архив)

Об этом 21 февраля в вечерней сводке проинформировал в Facebook Генштаб ВСУ.

"В связи с высоким уровнем дезертирства из рядов российских оккупационных войск с 20 февраля этого года в Чаплинском районе Херсонской области проводятся массовые облавы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделяется заброшенным дачам и домам.

В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.