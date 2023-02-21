Массированной атаки сотнями самолетов 24 февраля не будет – Воздушные силы ВСУ

"Многие эксперты об этом говорят, о каких-то сотнях самолетов, полчищах. Не будет такого, так никто не воюет, это не Вторая мировая война. В современной войне используется высокоточное оружие, ракетное вооружение и так далее", – сказал Игнат, отвечая на вопрос, будет ли массированная авиационная атака РФ в годовщину вторжения 24 февраля.
По его словам, на 40 аэродромах на разном отдалении от Украины, которые РФ использует в атаках с первых дней вторжения, количество воздушной группировки не изменилось. Сбитые самолеты они заменяют другими, отметил он.
"Поэтому говорить о том, что будет массированная атака на Киев сотнями самолетов – это из другой оперы. Понятно, что этого не будет, потому что даже в начале агрессии враг использовал с десяток самолетов на каком-то направлении. Вылетели, сделали ракетно-бомбовый удар, потеряли несколько самолетов и улетели обратно", – сказал Игнат.
Он напомнил, что противовоздушная оборона Украины сейчас значительно усилена современными западными комплексами и на подходе новое вооружение.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 21 февраля с начала полномасштабного вторжения силы обороны уничтожили 299 самолетов армии РФ и 287 вертолетов.