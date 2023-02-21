Массированной атаки сотнями самолетов 24 февраля не будет – Воздушные силы ВСУ

"Многие эксперты об этом говорят, о каких-то сотнях самолетов, полчищах. Не будет такого, так никто не воюет, это не Вторая мировая война. В современной войне используется высокоточное оружие, ракетное вооружение и так далее", – сказал Игнат, отвечая на вопрос, будет ли массированная авиационная атака РФ в годовщину вторжения 24 февраля.

По его словам, на 40 аэродромах на разном отдалении от Украины, которые РФ использует в атаках с первых дней вторжения, количество воздушной группировки не изменилось. Сбитые самолеты они заменяют другими, отметил он.

"Поэтому говорить о том, что будет массированная атака на Киев сотнями самолетов – это из другой оперы. Понятно, что этого не будет, потому что даже в начале агрессии враг использовал с десяток самолетов на каком-то направлении. Вылетели, сделали ракетно-бомбовый удар, потеряли несколько самолетов и улетели обратно", – сказал Игнат.

Он напомнил, что противовоздушная оборона Украины сейчас значительно усилена современными западными комплексами и на подходе новое вооружение.