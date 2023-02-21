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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Воздушных силах ВСУ рассказали, какое оружие необходимо Украине для победы над Россией

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Игнат сказал, что самой желанной военной техникой для Украины являются современные боевые самолеты
Игнат сказал, что самой желанной военной техникой для Украины являются современные боевые самолеты
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Украине для победы в войне с Россией необходимы авиация, высокоточное дальнобойное вооружение различных видов, а также системы противовоздушной обороны. Такое мнение 20 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада", выразил спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, Украина передала своим западным партнерам список вооружений и военной техники. В нем указаны те позиции, которые в первую очередь необходимы силам обороны Украины.

"Что нам нужно для победы? Для победы нам нужно высокоточное, дальнобойное оружие разных типов. Это касается артиллерии и оперативно-тактических комплексов. Также системы ПВО", – отметил Игнат.

Спикер ВС ВСУ напомнил, что часть украинских военных проходит обучение в разных странах. В том числе в США, где украинцы учатся использовать систему противовоздушной обороны Patriot.

"Вершина нашей мечты – это самолеты. Понятно, что именно многоцелевые истребители – это тоже дальнобойное, маневренное и мобильное оружие, которое может выполнять множество задач: как охранять воздушное пространство от воздушных атак, сбивать ракеты, Shahed – все, что является воздушными целями, кроме баллистики, так и наносить удары на дальние расстояния по наземным целям и тем самым помочь украинским войскам быстро деоккупировать наши территории", – подчеркнул Игнат.

Контекст:

20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

9 февраля перед саммитом ЕС в Брюсселе Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине боевых самолетов должны проходить за закрытыми дверями. Украина уже подала официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16, отметила министр обороны Кайса Оллонгрен.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.

В то же время глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

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