В Воздушных силах ВСУ рассказали, какое оружие необходимо Украине для победы над Россией

Игнат сказал, что самой желанной военной техникой для Украины являются современные боевые самолеты Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

По его словам, Украина передала своим западным партнерам список вооружений и военной техники. В нем указаны те позиции, которые в первую очередь необходимы силам обороны Украины.

"Что нам нужно для победы? Для победы нам нужно высокоточное, дальнобойное оружие разных типов. Это касается артиллерии и оперативно-тактических комплексов. Также системы ПВО", – отметил Игнат.

Спикер ВС ВСУ напомнил, что часть украинских военных проходит обучение в разных странах. В том числе в США, где украинцы учатся использовать систему противовоздушной обороны Patriot.

"Вершина нашей мечты – это самолеты. Понятно, что именно многоцелевые истребители – это тоже дальнобойное, маневренное и мобильное оружие, которое может выполнять множество задач: как охранять воздушное пространство от воздушных атак, сбивать ракеты, Shahed – все, что является воздушными целями, кроме баллистики, так и наносить удары на дальние расстояния по наземным целям и тем самым помочь украинским войскам быстро деоккупировать наши территории", – подчеркнул Игнат.