Рютте сообщил, когда в Украину прибудут ЗРК Patriot

О том, что Нидерланды намерены принять участие в поставках Украине систем ПВО Patriot, Рютте объявил 17 января Фото: EPA (архив)

Об этом в интервью "Европейской правде", опубликованном 20 февраля, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Представитель СМИ спросила премьера, когда в Украину прибудет анонсированная система ПВО Patriot.

"Это произойдет минимум через два месяца и будет сделано вместе с США и Германией. Сейчас идет обучение персонала в Нидерландах, поскольку украинским солдатам нужно время, чтобы овладеть этими системами", – ответил Рютте.

О том, что Нидерланды намерены принять участие в поставках Украине систем ПВО Patriot, Рютте объявил 17 января в США на встрече с президентом Джо Байденом.