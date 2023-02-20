Рютте сообщил, когда в Украину прибудут ЗРК Patriot

Об этом в интервью "Европейской правде", опубликованном 20 февраля, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Представитель СМИ спросила премьера, когда в Украину прибудет анонсированная система ПВО Patriot.
"Это произойдет минимум через два месяца и будет сделано вместе с США и Германией. Сейчас идет обучение персонала в Нидерландах, поскольку украинским солдатам нужно время, чтобы овладеть этими системами", – ответил Рютте.
О том, что Нидерланды намерены принять участие в поставках Украине систем ПВО Patriot, Рютте объявил 17 января в США на встрече с президентом Джо Байденом.
США объявили о выделении Украине пакета военной помощи, в который впервые вошла батарея ЗРК Patriot, 21 декабря 2022 года.
5 января 2023-го стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.
20 января в документах правительства Нидерландов появилась информация о предоставлении этой страной Украине двух пусковых установок ЗРК Patriot.
В Пентагоне сообщали, что обучение украинских военных для использования систем Patriot займет несколько месяцев.
16 января группа из около 100 военных ВСУ прибыла в США на обучение, сообщили американские СМИ. Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские инструкторы взяли на себя обязательства подготовить украинских военных к управлению системами ПВО Patriot за 10 недель.
В начале февраля в Германию прибыла группа украинских военных для обучения на ЗРК Patriot.
2 февраля атташе по вопросам обороны Украины в Соединенных Штатах сообщил, что украинские военные опережают график учений на системах Patriot и завершат тренировки в США уже через несколько недель.