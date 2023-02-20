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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рютте сообщил, когда в Украину прибудут ЗРК Patriot

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О том, что Нидерланды намерены принять участие в поставках Украине систем ПВО Patriot, Рютте объявил 17 января
О том, что Нидерланды намерены принять участие в поставках Украине систем ПВО Patriot, Рютте объявил 17 января
Фото: EPA (архив)

Нидерланды передадут Украине ЗРК Patriot вместе с США и Германией.

Об этом в интервью "Европейской правде", опубликованном 20 февраля, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Представитель СМИ спросила премьера, когда в Украину прибудет анонсированная система ПВО Patriot.

"Это произойдет минимум через два месяца и будет сделано вместе с США и Германией. Сейчас идет обучение персонала в Нидерландах, поскольку украинским солдатам нужно время, чтобы овладеть этими системами", – ответил Рютте.

О том, что Нидерланды намерены принять участие в поставках Украине систем ПВО Patriot, Рютте объявил 17 января в США на встрече с президентом Джо Байденом.

Контекст:

США объявили о выделении Украине пакета военной помощи, в который впервые вошла батарея ЗРК Patriot, 21 декабря 2022 года.

5 января 2023-го стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.

20 января в документах правительства Нидерландов появилась информация о предоставлении этой страной Украине двух пусковых установок ЗРК Patriot.

В Пентагоне сообщали, что обучение украинских военных для использования систем Patriot займет несколько месяцев.

16 января группа из около 100 военных ВСУ прибыла в США на обучение, сообщили американские СМИ. Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские инструкторы взяли на себя обязательства подготовить украинских военных к управлению системами ПВО Patriot за 10 недель.

В начале февраля в Германию прибыла группа украинских военных для обучения на ЗРК Patriot.

2 февраля атташе по вопросам обороны Украины в Соединенных Штатах сообщил, что украинские военные опережают график учений на системах Patriot и завершат тренировки в США уже через несколько недель.

Теги: США, Германия, Украина, Нидерланды, ПВО, военная помощь, военные учения, Марк Рютте, ВСУ, война России против Украины, интервью, ЗРК Patriot, премьер-министр
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