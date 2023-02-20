Премьер Нидерландов об истребителях для Украины: Я понял ваши аргументы. Лучше сохранять тишину, пока решение не будет принято

Об этом в интервью "Европейской правде", опубликованном 20 февраля, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

По его словам, визит в Украину "дал понимание, почему Украина к этому стремится".

"Я во время визита в Киев говорил об этом с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, чтобы понять почему F-16 для вас настолько важны. Я понял ваши аргументы, но начало поставок истребителей F-16 все еще остается значительным шагом, – подчеркнул Рютте. – Мы не должны допустить прямого конфликта НАТО и России, поэтому должны двигаться осторожно. Так же как было, когда мы сначала начали поставку Украине [САУ] Panzerhaubitze 2000, потом последовали [танки] Leopard 2".

Премьер Нидерландов отметил, что передавать истребители Украине должна коалиция стран, в настоящее время идет обсуждение такой возможности.

Рютте рассказал, что правительство Нидерландов также рассматривает вопрос обучения украинских пилотов.

"Но будет ли он реализован, я не знаю… Поспешные заявления по этому вопросу приведут к реакции моих коллег из США, Германии или других, которые могут быть не согласны со мной, и тогда потребуется еще большее время, чтобы достичь договоренности. Лучше сохранять тишину, пока решение не будет окончательно принято", – указал премьер Нидерландов.

Рютте 17 февраля посетил Киев и провел встречу с Зеленским.