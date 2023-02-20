Премьер Нидерландов об истребителях для Украины: Я понял ваши аргументы. Лучше сохранять тишину, пока решение не будет принято

Об этом в интервью "Европейской правде", опубликованном 20 февраля, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
По его словам, визит в Украину "дал понимание, почему Украина к этому стремится".
"Я во время визита в Киев говорил об этом с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, чтобы понять почему F-16 для вас настолько важны. Я понял ваши аргументы, но начало поставок истребителей F-16 все еще остается значительным шагом, – подчеркнул Рютте. – Мы не должны допустить прямого конфликта НАТО и России, поэтому должны двигаться осторожно. Так же как было, когда мы сначала начали поставку Украине [САУ] Panzerhaubitze 2000, потом последовали [танки] Leopard 2".
Премьер Нидерландов отметил, что передавать истребители Украине должна коалиция стран, в настоящее время идет обсуждение такой возможности.
Рютте рассказал, что правительство Нидерландов также рассматривает вопрос обучения украинских пилотов.
"Но будет ли он реализован, я не знаю… Поспешные заявления по этому вопросу приведут к реакции моих коллег из США, Германии или других, которые могут быть не согласны со мной, и тогда потребуется еще большее время, чтобы достичь договоренности. Лучше сохранять тишину, пока решение не будет окончательно принято", – указал премьер Нидерландов.
Рютте 17 февраля посетил Киев и провел встречу с Зеленским.
20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.
В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.
9 февраля перед саммитом ЕС в Брюсселе Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине боевых самолетов должны проходить за закрытыми дверями. Украина уже подала официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16, отметила министр обороны Кайса Оллонгрен.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.
В то же время глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".