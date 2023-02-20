ГОРДОН
 
 
МИР

Премьер Нидерландов об истребителях для Украины: Я понял ваши аргументы. Лучше сохранять тишину, пока решение не будет принято

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Начало поставок Украине истребителей F-16 "все еще остается значительным шагом", отметил Рютте
Начало поставок Украине истребителей F-16 "все еще остается значительным шагом", отметил Рютте
Фото: wikimedia.org (иллюстративное)

Правительство Нидерландов рассматривает возможность передачи Украине боевых самолетов.

Об этом в интервью "Европейской правде", опубликованном 20 февраля, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

По его словам, визит в Украину "дал понимание, почему Украина к этому стремится".

"Я во время визита в Киев говорил об этом с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, чтобы понять почему F-16 для вас настолько важны. Я понял ваши аргументы, но начало поставок истребителей F-16 все еще остается значительным шагом, – подчеркнул Рютте. – Мы не должны допустить прямого конфликта НАТО и России, поэтому должны двигаться осторожно. Так же как было, когда мы сначала начали поставку Украине [САУ] Panzerhaubitze 2000, потом последовали [танки] Leopard 2".

Премьер Нидерландов отметил, что передавать истребители Украине должна коалиция стран, в настоящее время идет обсуждение такой возможности.

Рютте рассказал, что правительство Нидерландов также рассматривает вопрос обучения украинских пилотов.

"Но будет ли он реализован, я не знаю… Поспешные заявления по этому вопросу приведут к реакции моих коллег из США, Германии или других, которые могут быть не согласны со мной, и тогда потребуется еще большее время, чтобы достичь договоренности. Лучше сохранять тишину, пока решение не будет окончательно принято", – указал премьер Нидерландов.

Рютте 17 февраля посетил Киев и провел встречу с Зеленским.

Контекст:

20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

9 февраля перед саммитом ЕС в Брюсселе Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине боевых самолетов должны проходить за закрытыми дверями. Украина уже подала официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16, отметила министр обороны Кайса Оллонгрен.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.

В то же время глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

Теги: Киев, Украина, Нидерланды, правительство, переговоры, военная помощь, военные учения, Марк Рютте, коалиция, истребители, самолеты, война России против Украины, интервью, премьер-министр, пилот
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Байден во время визита в Украину надел такой же сине-желтый галстук, в котором два месяца назад встречал Зеленского в Белом доме
Байден во время визита в Украину надел такой же сине-желтый галстук, в котором два месяца назад встречал Зеленского в Белом доме
Галина ГРИШИНА
Дзюдоистка Белодед снялась с нижнего ракурса в мини-платье
Дзюдоистка Белодед снялась с нижнего ракурса в мини-платье
Галина ГРИШИНА
Никитюк отправилась в Харьков на съемки своего проекта "Le Маршрутка" и показала, как сейчас выглядит город
Никитюк отправилась в Харьков на съемки своего проекта "Le Маршрутка" и показала, как сейчас выглядит город
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг о визите Байдена в Киев: У этого человека ярд мужества
Стивен Кинг о визите Байдена в Киев: У этого человека ярд мужества
Галина ГРИШИНА
Подкопаева вернулась в Украину и побывала в освобожденном селе Киевской области
Подкопаева вернулась в Украину и побывала в освобожденном селе Киевской области
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова засветила рельеф груди, изгибаясь на диване
24-летняя Квиткова засветила рельеф груди, изгибаясь на диване
Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото
Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото
Галина ГРИШИНА
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз
В Офисе президента попросили Spotify удалить из каталогов треки российских исполнителей
В Офисе президента попросили Spotify удалить из каталогов треки российских исполнителей
Галина ГРИШИНА
Как приготовить идеальные блины. Рецепт от кулинарного блогера
Как приготовить идеальные блины. Рецепт от кулинарного блогера
"Малышка". Мишина снялась без бюстгальтера и показала зону декольте вблизи
"Малышка". Мишина снялась без бюстгальтера и показала зону декольте вблизи
В Польше покажут телеадаптацию украинского сериала "Слуга народа". Видео
В Польше покажут телеадаптацию украинского сериала "Слуга народа". Видео
Галина ГРИШИНА
Пивоваров получил травму ноги на концерте в Польше. Певец продолжил выступление. Видео
Пивоваров получил травму ноги на концерте в Польше. Певец продолжил выступление. Видео
"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди
"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди
Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.
Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.
Каменских показала свое фото в ботфортах и колготках в сетку для анонса концертного тура
Каменских показала свое фото в ботфортах и колготках в сетку для анонса концертного тура
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров (48745)
2
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы (27860)
3
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний (22898)
4
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием (13115)
5
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале (11288)
6
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган (6446)
7
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России (5825)
8
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце (5510)
 
 
 
 