Россия меняет тактику обстрела Украины ракетами – ВС ВСУ

"Ничего нового нет, только смена тактики. Раньше это была тактика применения [беспилотников] Shahed ночью, в период с 23.00 до 3.00 – Shahed вылетали с южного направления. А уже к утру, понимая, где стоит ПВО, после применения зенитных ракет по беспилотникам, они делали коррективы, чтобы выпустить ракеты", – сказал он.
Игнат напомнил, что таким образом россияне атаковали с сентября 2022 года по январь 2023-го.
"Сейчас, как видим, ударили уже не только по объектам критической инфраструктуры: я имею в виду два прилета по Хмельницкому", — отметил Игнат.
По его словам, россияне меняют стандартный подход к атакам с окончанием зимы.
"Враг не достиг желаемой цели ввести Украину в блэкаут. Благодаря слаженной работе сил обороны, всех воздушных сил и всех имеющих средства ПВО удалось отстоять нашу инфраструктуру, наш свет", – добавил спикер.
В большинстве областей Украины утром 18 февраля была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов энергетики превентивно отключили электричество на фоне ракетной угрозы.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщал о двух взрывах в областном центре.
Оккупанты выпустили по территории Украины четыре крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, две из них были сбиты украинской ПВО, сообщили ВС ВСУ.
С начала осени прошлого года до атаки 18 февраля РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.