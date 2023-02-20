Россия меняет тактику обстрела Украины ракетами – ВС ВСУ

"Ничего нового нет, только смена тактики. Раньше это была тактика применения [беспилотников] Shahed ночью, в период с 23.00 до 3.00 – Shahed вылетали с южного направления. А уже к утру, понимая, где стоит ПВО, после применения зенитных ракет по беспилотникам, они делали коррективы, чтобы выпустить ракеты", – сказал он.

Игнат напомнил, что таким образом россияне атаковали с сентября 2022 года по январь 2023-го.

"Сейчас, как видим, ударили уже не только по объектам критической инфраструктуры: я имею в виду два прилета по Хмельницкому", — отметил Игнат.

По его словам, россияне меняют стандартный подход к атакам с окончанием зимы.

"Враг не достиг желаемой цели ввести Украину в блэкаут. Благодаря слаженной работе сил обороны, всех воздушных сил и всех имеющих средства ПВО удалось отстоять нашу инфраструктуру, наш свет", – добавил спикер.