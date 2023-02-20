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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия меняет тактику обстрела Украины ракетами – ВС ВСУ

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Юрий Игнат рассказал об изменении тактики оккупантов
Юрий Игнат рассказал об изменении тактики оккупантов
Фото: mediacenter.org.ua

Российские войска начали использовать новый подход к обстрелам территории Украины – она запускает ракеты не только утром и днем, но и в ночное время, как это было в начале полномасштабного вторжения. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 20 февраля на брифинге, сообщает медиацентр "Украина – Укринформ".

"Ничего нового нет, только смена тактики. Раньше это была тактика применения [беспилотников] Shahed ночью, в период с 23.00 до 3.00 – Shahed вылетали с южного направления. А уже к утру, понимая, где стоит ПВО, после применения зенитных ракет по беспилотникам, они делали коррективы, чтобы выпустить ракеты", – сказал он.

Игнат напомнил, что таким образом россияне атаковали с сентября 2022 года по январь 2023-го.

"Сейчас, как видим, ударили уже не только по объектам критической инфраструктуры: я имею в виду два прилета по Хмельницкому", — отметил Игнат.

По его словам, россияне меняют стандартный подход к атакам с окончанием зимы.

"Враг не достиг желаемой цели ввести Украину в блэкаут. Благодаря слаженной работе сил обороны, всех воздушных сил и всех имеющих средства ПВО удалось отстоять нашу инфраструктуру, наш свет", – добавил спикер.

Контекст:

В большинстве областей Украины утром 18 февраля была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов энергетики превентивно отключили электричество на фоне ракетной угрозы.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщал о двух взрывах в областном центре. 

Оккупанты выпустили по территории Украины четыре крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, две из них были сбиты украинской ПВО, сообщили ВС ВСУ.

С начала осени прошлого года до атаки 18 февраля РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Теги: обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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