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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты с утра ударили ракетами по Дружковке, повреждены две многоэтажки – ОВА

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Дружковка регулярно становится целью российских атак
Дружковка регулярно становится целью российских атак
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Ракетный удар по Дружковке Донецкой области нанесли российские оккупанты утром 19 февраля. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в Telegram и опубликовал фото.

Повреждены по меньшей мере две многоэтажки и частные автомобили. Информации о пострадавших на данный момент нет.

"Дружковка – город, относительно удаленный от линии фронта,  однако он постоянно испытывает ракетные удары со стороны российских террористических войск", – написал Кириленко и призвал всех гражданских не подергать себя опасности и эвакуироваться. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью украинские военные освободили части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Бои продолжаются на востоке и юге страны. 

Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко. 

Теги: Донецкая область, Дружковка, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Павел Кириленко
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