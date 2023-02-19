Оккупанты с утра ударили ракетами по Дружковке, повреждены две многоэтажки – ОВА

Повреждены по меньшей мере две многоэтажки и частные автомобили. Информации о пострадавших на данный момент нет.
"Дружковка – город, относительно удаленный от линии фронта, однако он постоянно испытывает ракетные удары со стороны российских террористических войск", – написал Кириленко и призвал всех гражданских не подергать себя опасности и эвакуироваться.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью украинские военные освободили части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Бои продолжаются на востоке и юге страны.
Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.