В результате российских обстрелов 7 февраля в Донецкой области ранены два человека, есть разрушения – ОВА

"Накануне ночью россияне нанесли ракетный удар по Дружковке – попали в частный дом, обошлось без пострадавших. На волновахском направлении под интенсивным огнем Угледар – повреждено девять частных домов", – написал он.

На донецком направлении поврежден дом в Тоненьком Очеретинской общины, также обстрелам подверглись Курахово, Кураховка и Горняк Кураховской общины, без жертв.

"На горловском направлении напряженная ситуация в Соледарской общине: повреждены два дома в Васюковке и четыре – в Роздоловке, под постоянным огнем Парасковеевка. На лисичанском направлении под обстрелы попал Северск и окрестности общины – никто не пострадал", – сообщил глава ОВА.

Кириленко сообщил, что за прошлые сутки ранения получили двое жителей Бахмута.

Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло 1352 мирных жителя, 3002 человека постралали. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.