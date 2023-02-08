В результате российских обстрелов 7 февраля в Донецкой области ранены два человека, есть разрушения – ОВА

"Накануне ночью россияне нанесли ракетный удар по Дружковке – попали в частный дом, обошлось без пострадавших. На волновахском направлении под интенсивным огнем Угледар – повреждено девять частных домов", – написал он.
На донецком направлении поврежден дом в Тоненьком Очеретинской общины, также обстрелам подверглись Курахово, Кураховка и Горняк Кураховской общины, без жертв.
"На горловском направлении напряженная ситуация в Соледарской общине: повреждены два дома в Васюковке и четыре – в Роздоловке, под постоянным огнем Парасковеевка. На лисичанском направлении под обстрелы попал Северск и окрестности общины – никто не пострадал", – сообщил глава ОВА.
Кириленко сообщил, что за прошлые сутки ранения получили двое жителей Бахмута.
Всего с начала российского вторжения в Донецкой области погибло 1352 мирных жителя, 3002 человека постралали. При этом нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.