За последние сутки оккупанты около 100 раз обстреляли территорию Украины. РФ атакует на Донбассе – Генштаб

19 февраля подразделения сил обороны отразили атаки окупантов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях Фото: ЕРА

Оккупанты также нанесли 25 авиационных ударов и провели 62 обстрела из реактивной артиллерии. Под огнем были десятки населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

По данным Генштаба, россияне направляют основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. 19 февраля подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено", – говорится в сообщении.