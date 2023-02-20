За последние сутки оккупанты около 100 раз обстреляли территорию Украины. РФ атакует на Донбассе – Генштаб

Оккупанты также нанесли 25 авиационных ударов и провели 62 обстрела из реактивной артиллерии. Под огнем были десятки населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.
По данным Генштаба, россияне направляют основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. 19 февраля подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.