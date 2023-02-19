Украинская армия сбила вражеский Су-25 и беспилотники двух типов – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения оккупантов, семь – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также два удара – по важным объектам противника. [...] А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня противника", – говорится в сообщении.

Также Генштаб ВСУ отметил, что за последние сутки украинские военные сбили вражеский самолет-штурмовик Су-25, два беспилотника типа "Орлан-10" и дрон-камикадзе типа "Ланцет-3".

Война России против Украины. Главное (обновляется)