Скопления российской авиации на границах Украины не наблюдается – ВС ВСУ

Игнат рассказал, сколько самолетов и вертолетов есть у РФ на сегодняшний день Фото: mediacenter.org.ua

"Россия накопила авиационную технику на аэродромах. Они принимают разные типы авиации. То количество, которое враг накопил в начале агрессии, сохраняется сейчас: это более 700 летательных аппаратов в целом", – сказал он.

Игнат отметил, что хотя украинские силы обороны уже сбили почти 300 самолетов и примерно столько же вертолетов, Россия может восполнять утраченные запасы машин.

"Но уничтоженные борта – это самое новое, что было в России. Это и Су-24, много Су-25, Су-30 и даже Су-35, а также вертолеты К-52 в большом количестве. Подтянуть авиацию к границам невозможно, потому что для авиации нужны аэродромы. Где они находились, там и находятся. Военное руководство владеет информацией о количестве техники [РФ] и угрозах, которые могут возникать", – сказал Игнат.