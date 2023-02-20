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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Скопления российской авиации на границах Украины не наблюдается – ВС ВСУ

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Игнат рассказал, сколько самолетов и вертолетов есть у РФ на сегодняшний день
Игнат рассказал, сколько самолетов и вертолетов есть у РФ на сегодняшний день
Фото: mediacenter.org.ua

Россияне имеют авиапарк численностью более 700 летательных аппаратов и при этом используют те же 40 аэродромов, что и год назад, в начале вторжения в Украину. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 20 февраля на брифинге, сообщает медиацентр "Украина – Укринформ".

"Россия накопила авиационную технику на аэродромах. Они принимают разные типы авиации. То количество, которое враг накопил в начале агрессии, сохраняется сейчас: это более 700 летательных аппаратов в целом", – сказал он.

Игнат отметил, что хотя украинские силы обороны уже сбили почти 300 самолетов и примерно столько же вертолетов, Россия может восполнять утраченные запасы машин.

"Но уничтоженные борта – это самое новое, что было в России. Это и Су-24, много Су-25, Су-30 и даже Су-35, а также вертолеты К-52 в большом количестве. Подтянуть авиацию к границам невозможно, потому что для авиации нужны аэродромы. Где они находились, там и находятся. Военное руководство владеет информацией о количестве техники [РФ] и угрозах, которые могут возникать", – сказал Игнат.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 20 февраля, с начала полномасштабного вторжения силы обороны уничтожили 299 самолетов армии РФ и 287 вертолетов.

Теги: Россия, авиация, самолеты, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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