Российские оккупанты 59 раз за сутки обстреляли территорию Украины – Генштаб ВСУ

Для атак противник использовал реактивные системы залпового огня.

"В результате преступных действий российских оккупантов уничтожены и повреждены гражданские жилые дома, есть погибшие и раненые гражданские", – говорится в сообщении.

В Генштабе предупредили, что сохраняется большая опасность последующих российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.