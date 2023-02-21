Генштаб ВСУ: Оккупанты наступают на пяти направлениях, уничтожают критическую инфраструктуру Украины

В течение суток оккупанты из РСЗО обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Поліція Херсонської області / Facebook

Об этом 21 февраля в вечерней сводке проинформировал в Facebook Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях "признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено".

В то же время РФ не прекращает уничтожать критическую инфраструктуру Украины, подчеркнули в Генштабе ВСУ.

"Продолжает наносить удары, обстреливать из артиллерии гражданские объекты и дома мирного населения, – говорится в сообщении. – В течение суток противник совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Херсона. Есть жертвы среди гражданского населения".

Кроме того, оккупанты обстреляли районы ряда населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, шахтерском, запорожском и херсонском направлениях.

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