Генштаб ВСУ: Оккупанты наступают на пяти направлениях, уничтожают критическую инфраструктуру Украины

Об этом 21 февраля в вечерней сводке проинформировал в Facebook Генштаб ВСУ.
Отмечается, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях "признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено".
В то же время РФ не прекращает уничтожать критическую инфраструктуру Украины, подчеркнули в Генштабе ВСУ.
"Продолжает наносить удары, обстреливать из артиллерии гражданские объекты и дома мирного населения, – говорится в сообщении. – В течение суток противник совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Херсона. Есть жертвы среди гражданского населения".
Кроме того, оккупанты обстреляли районы ряда населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, шахтерском, запорожском и херсонском направлениях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.