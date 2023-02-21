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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Оккупанты наступают на пяти направлениях, уничтожают критическую инфраструктуру Украины

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В течение суток оккупанты из РСЗО обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, отметили в Генштабе ВСУ
В течение суток оккупанты из РСЗО обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Поліція Херсонської області / Facebook

Российские оккупанты в войне против Украины сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на пяти направлениях: купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском.

Об этом 21 февраля в вечерней сводке проинформировал в Facebook Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях "признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено".

В то же время РФ не прекращает уничтожать критическую инфраструктуру Украины, подчеркнули в Генштабе ВСУ.

"Продолжает наносить удары, обстреливать из артиллерии гражданские объекты и дома мирного населения, – говорится в сообщении. – В течение суток противник совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Херсона. Есть жертвы среди гражданского населения".

Кроме того, оккупанты обстреляли районы ряда населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, шахтерском, запорожском и херсонском направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02QrFS2uGhPhdSVWmTTYhHxw3nkjnP1M67p8LQM6TFEg2H4ApuZkfJRSdPQcCXiTS4l

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Генштаб ВСУ, оборона, артиллерия, жертвы, обстрелы, наступление, война России против Украины, инфраструктура, погибшие, российские оккупанты
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