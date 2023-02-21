Зеленский об обстреле Херсона Россией: Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления

Российские снаряды попали в остановку общественного транспорта в Херсоне, отметил Зеленский Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Об этом в Facebook заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Российская армия массированно обстреливает Херсон. В очередной раз беспощадно убивает мирное население. Есть попадание в автопарк, жилые массивы, многоэтажку, остановку общественного транспорта. В результате этих террористических ударов, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие", – написал президент.

Мир "не вправе ни на минуту" забывать, что "российская жестокость и агрессия не имеют предела", добавил Зеленский.

"Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления против нашего народа и Украины", – резюмировал глава государства.

Последствия обстрела российскими оккупантами остановки общественного транспорта в Херсоне опубликовало в Telegram "Суспільне".

По данным Офиса генпрокурора, в Херсоне в результате обстрела погибли пятеро человек.

"Вражеские снаряды попали в остановку общественного транспорта. В результате два человека погибли на месте, еще двое – по дороге в больницу. Также от обстрела в собственном доме погибла пожилая женщина, – говорится в сообщении ОГПУ в Telegram. – Пока известно о по меньшей мере 15 раненых. Число пострадавших уточняется".