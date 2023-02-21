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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об обстреле Херсона Россией: Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления

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Российские снаряды попали в остановку общественного транспорта в Херсоне, отметил Зеленский
Российские снаряды попали в остановку общественного транспорта в Херсоне, отметил Зеленский
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Россия, войска которой 21 февраля в очередной раз обстреляли Херсон, будет отвечать за все преступления против народа Украины.

Об этом в Facebook заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Российская армия массированно обстреливает Херсон. В очередной раз беспощадно убивает мирное население. Есть попадание в автопарк, жилые массивы, многоэтажку, остановку общественного транспорта. В результате этих террористических ударов, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие", – написал президент.

Мир "не вправе ни на минуту" забывать, что "российская жестокость и агрессия не имеют предела", добавил Зеленский.

"Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления против нашего народа и Украины", – резюмировал глава государства.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid02nygpBtZDS2rm4GSJK5a9ypST7scP65Yz3hHRAAHWFWoYvCq5gjFKFKhMj8xQSffdl

Последствия обстрела российскими оккупантами остановки общественного транспорта в Херсоне опубликовало в Telegram "Суспільне".

По данным Офиса генпрокурора, в Херсоне в результате обстрела погибли пятеро человек.

"Вражеские снаряды попали в остановку общественного транспорта. В результате два человека погибли на месте, еще двое – по дороге в больницу. Также от обстрела в собственном доме погибла пожилая женщина, – говорится в сообщении ОГПУ в Telegram. – Пока известно о по меньшей мере 15 раненых. Число пострадавших уточняется".

Контекст:

Обстрел Херсона произошел 21 февраля около 12.00, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что в городе раздались около 20 взрывов. Предварительно, оккупанты применили ракетную систему залпового огня "Град".

В комендатуре обороны Херсона сообщили о шести погибших в результате обстрела города.

Теги: Россия, транспорт, Украина, Херсон, агрессия, террористы, раненые, РСЗО, Владимир Зеленский, преступление, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, президент, женщины, взрывы, погибшие, Офис генпрокурора
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