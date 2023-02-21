В Херсоне шестеро погибших после удара "Градами". Оккупанты попали в остановку, два жилых дома и магазин – комендатура

Он подтвердил, что российские оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта в Херсоне. Также ракеты попали в магазин и две многоэтажки.
"Пока информация [о жертвах и пострадавших] уточняется. Ракета залпового огня типа "Град" ударила и по другим районам нашего города", – заявил Плетенчук.
Обстрел Херсона произошел около 12.00 21 февраля, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что в городе раздалось около 20 взрывов. Предварительно, оккупанты применили ракетную систему залпового огня "Град".
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.