В Херсоне шестеро погибших после удара "Градами". Оккупанты попали в остановку, два жилых дома и магазин – комендатура

Оккупанты обстреляли Херсон, убив как минимум шесть человек, сообщили в полиции Скриншот: Мост Херсон / Telegram

Он подтвердил, что российские оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта в Херсоне. Также ракеты попали в магазин и две многоэтажки.

"Пока информация [о жертвах и пострадавших] уточняется. Ракета залпового огня типа "Град" ударила и по другим районам нашего города", – заявил Плетенчук.

Обстрел Херсона произошел около 12.00 21 февраля, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что в городе раздалось около 20 взрывов. Предварительно, оккупанты применили ракетную систему залпового огня "Град".