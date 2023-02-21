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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне шестеро погибших после удара "Градами". Оккупанты попали в остановку, два жилых дома и магазин – комендатура

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Оккупанты обстреляли Херсон, убив как минимум шесть человек, сообщили в полиции
Оккупанты обстреляли Херсон, убив как минимум шесть человек, сообщили в полиции
Скриншот: Мост Херсон / Telegram

В результате российского удара по Херсону 21 февраля погибли шесть человек, сообщает "Суспільне" со ссылкой на заявление пресс-офицера комендатуры обороны Херсона Дмитрия Плетенчука.

Он подтвердил, что российские оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта в Херсоне. Также ракеты попали в магазин и две многоэтажки.

"Пока информация [о жертвах и пострадавших] уточняется. Ракета залпового огня типа "Град" ударила и по другим районам нашего города", – заявил Плетенчук.

Обстрел Херсона произошел около 12.00 21 февраля, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что в городе раздалось около 20 взрывов. Предварительно, оккупанты применили ракетную систему залпового огня "Град".

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.

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