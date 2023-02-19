Обстрелы Херсонской области. Оккупанты повредили жилые дома, два мирных жителя получили ранения

Противник атаковал населенные пункты региона из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, БМП и беспилотников.

"Херсон армия РФ обстреляла девять раз – в городе повреждены жилые дома", – отметили в ОВА.

За прошедшие сутки в Херсонской области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов два мирных жителя получили ранения.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.