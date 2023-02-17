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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Херсонской области мужчина подорвался на российской мине – ОВА

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В ОВА призвали не находиться на территории, которую еще не обследовали взрывотехники
В ОВА призвали не находиться на территории, которую еще не обследовали взрывотехники
Фото: Херсонська ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

В Херсонской области 17 февраля 31-летний мужчина подорвался на российской мине. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации в Telegram.

"Это произошло на берегу пруда. Пострадавший потерял стопу. На место взрыва выехала бригада скорой помощи", – заявили в ОВА.

В администрации напомнили, что опасно находиться на территории, которую еще не обследовали взрывотехники.

"Опасно посещать лесополосы, поля, побережья водоемов и пустыри! Если вы заметили подозрительный предмет, немедленно отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке правоохранителям или спасателям", – добавили в пресс-службе.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил Шмыгаль 8 января.

10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в ГСЧС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: взрыв, Херсонская область, война России против Украины, пострадавшие, мины, мина
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