В Херсонской области мужчина подорвался на российской мине – ОВА

"Это произошло на берегу пруда. Пострадавший потерял стопу. На место взрыва выехала бригада скорой помощи", – заявили в ОВА.

В администрации напомнили, что опасно находиться на территории, которую еще не обследовали взрывотехники.

"Опасно посещать лесополосы, поля, побережья водоемов и пустыри! Если вы заметили подозрительный предмет, немедленно отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке правоохранителям или спасателям", – добавили в пресс-службе.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил Шмыгаль 8 января.

10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в ГСЧС.