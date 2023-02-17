Жители Херсонской и Донецкой областей получили от Фонда Рината Ахметова 60 тыс. таблеток для обеззараживания воды

"Речь идет о Новорайске, Бериславе, Высокополье, Райгородке, Николаевке и Соледаре. В общем, переданные таблетки способны очистить примерно 300 тыс. литров воды, сделав ее пригодной для питья и приготовления пищи. Обеззаразить воду можно в любых условиях без использования электроэнергии, что особенно актуально в регионах, где продолжаются активные боевые действия и проблемы с доступом к питьевой воде", – сказано в сообщении,

Посмотреть видеоинструкцию по применению таблеток Dutrition Travel Kit можно по ссылке.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.