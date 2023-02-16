Проект Ахметова "Сердце Азовстали" для защитников Мариуполя начал принимать заявки. Как получить помощь

Фонд будет оказывать помощь воинам ВСУ, Нацгвардии, полка "Азов", полицейским, пограничникам, спасателям, морским пехотинцам, представителями территориальной обороны, военным медикам и другим подразделениям, которые защищали Мариуполь.
В частности, защитникам Мариуполя будут обеспечены лечение, реабилитация, протезирование, юридическая, правозащитная и психологическая поддержка.
Также помощь от фонда будет предоставляться семьям защитников, которые погибли, пропали без вести или находятся в плену.
По словам директора по связям с общественностью компании СКМ Наталии Емченко, у каждого защитника Мариуполя есть право на достойную поддержку сегодня и достойное будущее завтра.
"Именно поэтому Ахметов поручил создать "Сердце Азовстали" как действующую систему поддержки с уважением к подвигу героев и их достоинству", – подчеркнула она во время презентации проекта.
По словам защитника Мариуполя, полковника Сергея Совинского, одним из ключевых моментов в работе фонда должна стать адресная помощь семьям погибших в Мариуполе героев, а капитан Александр Чоловский, который также защищал Мариуполь, акцентировал внимание на психологической поддержке защитников, которые из-за полученных травм больше не могут вернуться на фронт.
Оставить заявки на получение помощи защитники Мариуполя и члены их семей могут:
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В промзоне "Азовстали" находились последние защитники Мариуполя перед операцией по их выводу.
По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.