Проект Ахметова "Сердце Азовстали" для защитников Мариуполя начал принимать заявки. Как получить помощь

Емченко: Ахметов поручил создать "Сердце Азовстали" как действующую систему поддержки с уважением к подвигу героев и их достоинству Фото предоставлено командой проекта "Сердце Азовстали"

Фонд будет оказывать помощь воинам ВСУ, Нацгвардии, полка "Азов", полицейским, пограничникам, спасателям, морским пехотинцам, представителями территориальной обороны, военным медикам и другим подразделениям, которые защищали Мариуполь.

В частности, защитникам Мариуполя будут обеспечены лечение, реабилитация, протезирование, юридическая, правозащитная и психологическая поддержка.

Также помощь от фонда будет предоставляться семьям защитников, которые погибли, пропали без вести или находятся в плену.

По словам директора по связям с общественностью компании СКМ Наталии Емченко, у каждого защитника Мариуполя есть право на достойную поддержку сегодня и достойное будущее завтра.

"Именно поэтому Ахметов поручил создать "Сердце Азовстали" как действующую систему поддержки с уважением к подвигу героев и их достоинству", – подчеркнула она во время презентации проекта.

По словам защитника Мариуполя, полковника Сергея Совинского, одним из ключевых моментов в работе фонда должна стать адресная помощь семьям погибших в Мариуполе героев, а капитан Александр Чоловский, который также защищал Мариуполь, акцентировал внимание на психологической поддержке защитников, которые из-за полученных травм больше не могут вернуться на фронт.

Оставить заявки на получение помощи защитники Мариуполя и члены их семей могут:

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