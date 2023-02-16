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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Проект Ахметова "Сердце Азовстали" для защитников Мариуполя начал принимать заявки. Как получить помощь

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Емченко: Ахметов поручил создать "Сердце Азовстали" как действующую систему поддержки с уважением к подвигу героев и их достоинству
Емченко: Ахметов поручил создать "Сердце Азовстали" как действующую систему поддержки с уважением к подвигу героев и их достоинству
Фото предоставлено командой проекта "Сердце Азовстали"

В Украине 16 февраля стартовал благотворительный проект украинского бизнесмена Рината Ахметова "Сердце Азовстали" в поддержку защитников Мариуполя. Бизнесмен направил на реализацию проекта 1 млрд грн. Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН".

Фонд будет оказывать помощь воинам ВСУ, Нацгвардии, полка "Азов", полицейским, пограничникам, спасателям, морским пехотинцам, представителями территориальной обороны, военным медикам и другим подразделениям, которые защищали Мариуполь.

В частности, защитникам Мариуполя будут обеспечены лечение, реабилитация, протезирование, юридическая, правозащитная и психологическая поддержка.

Также помощь от фонда будет предоставляться семьям защитников, которые погибли, пропали без вести или находятся в плену.

По словам директора по связям с общественностью компании СКМ Наталии Емченко, у каждого защитника Мариуполя есть право на достойную поддержку сегодня и достойное будущее завтра. 

"Именно поэтому Ахметов поручил создать "Сердце Азовстали" как действующую систему поддержки с уважением к подвигу героев и их достоинству", – подчеркнула она во время презентации проекта.

По словам защитника Мариуполя, полковника Сергея Совинского, одним из ключевых моментов в работе фонда должна стать адресная помощь семьям погибших в Мариуполе героев, а капитан Александр Чоловский, который также защищал Мариуполь, акцентировал внимание на психологической поддержке защитников, которые из-за полученных травм больше не могут вернуться на фронт.

Оставить заявки на получение помощи защитники Мариуполя и члены их семей могут:

  • на сайте "Стальной фронт" в разделе "Сердце Азовстали"; 
  • отправив письмо по адресу [email protected]
  • позвонив или оставив сообщение в мессенджере: +38 (068) 083 88 00.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В промзоне "Азовстали" находились последние защитники Мариуполя перед операцией по их выводу.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Мариуполь, пограничники, Азовсталь, протезы, реабилитация, Фонд Рината Ахметова, лечение, война России против Украины, полицейский
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