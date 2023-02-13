Фонд Рината Ахметова продолжает выдавать продуктовые наборы в Днепре

"Наиболее незащищенные категории внутренне перемещенных лиц продолжают получать наборы с продуктами первой необходимости. Для многих людей эта помощь сегодня очень важна, ведь война забрала у них буквально все. В каждый из переданных Фондом продуктовых наборов входят: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – перечислили в Фонде.

В целом Фонд Рината Ахметова уже передал Днепропетровской области почти 60 тыс. продуктовых наборов. С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. Всего будет передано 800 тыс. таких наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.