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ОБЩЕСТВО

Фонд Рината Ахметова продолжает выдавать продуктовые наборы в Днепре

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В целом Фонд Рината Ахметова передал Днепропетровской области почти 60 тыс. продуктовых наборов
В целом Фонд Рината Ахметова передал Днепропетровской области почти 60 тыс. продуктовых наборов
Фото: akhmetovfoundation.org

В Днепре идет выдача гуманитарной поддержки от Фонда Рината Ахметова для переселенцев. Недавно в город прибыл очередной груз с почти 2 тыс. продовольственных пакетов, сообщили 13 февраля в пресс-службе организации.

"Наиболее незащищенные категории внутренне перемещенных лиц продолжают получать наборы с продуктами первой необходимости. Для многих людей эта помощь сегодня очень важна, ведь война забрала у них буквально все. В каждый из переданных Фондом продуктовых наборов входят: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – перечислили в Фонде.

В целом Фонд Рината Ахметова уже передал Днепропетровской области почти 60 тыс. продуктовых наборов. С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. Всего будет передано 800 тыс. таких наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: Днепр, продукты, помощь, переселенцы, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины
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