Фонд Рината Ахметова больше двух месяцев выдает продовольственные наборы в Лебедине

С начала полномасштабной войны Фонд уже доставил в Сумскую область более 14 тысяч продуктовых наборов Фото: akhmetovfoundation.org

"Уже более двух месяцев боксы с необходимыми продуктами Фонд издает переселенцам и незащищенным категориям населения, которым и в мирное время было непросто. В каждый из наборов входят: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сказано в сообщении.

С начала полномасштабной войны Фонд уже доставил в Сумскую область более 14 тысяч продуктовых наборов. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.