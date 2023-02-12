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ОБЩЕСТВО

Фонд Рината Ахметова больше двух месяцев выдает продовольственные наборы в Лебедине

С начала полномасштабной войны Фонд уже доставил в Сумскую область более 14 тысяч продуктовых наборов
С начала полномасштабной войны Фонд уже доставил в Сумскую область более 14 тысяч продуктовых наборов
Фото: akhmetovfoundation.org

Жители Сумской области продолжают получать гуманитарную поддержку Фонда Рината Ахметова. Выдача помощи продолжается в Лебединской общине, куда Фонд в общей сложности доставил почти 2 тысячи продовольственных наборов. Об этом сообщили 12 февраля в пресс-службе Фонда.

"Уже более двух месяцев боксы с необходимыми продуктами Фонд издает переселенцам и незащищенным категориям населения, которым и в мирное время было непросто. В каждый из наборов входят: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сказано в сообщении.

С начала полномасштабной войны Фонд уже доставил в Сумскую область более 14 тысяч продуктовых наборов. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Кроме того, 20 января 2023 года украинские пограничники сообщили, что в Сумской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу из РФ.

Теги: Сумская область, продукты, помощь, переселенцы, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины
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