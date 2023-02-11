Более 100 прилетов, включая сброс взрывного стройства с беспилотника. Оккупанты 10 февраля обстреляли семь общин Сумской области

"В течение дня враг совершил обстрелы семи территориальных громад области: Середино-Будской, Белопольской, Великописаревской, Эсманьской, Зноб-Новгородской, Глуховской, Шалыгинской. Было зафиксировано более 100 прилетов, включая сброс с БПЛА взрывного устройства", – сказано в сообщении.

В частности, утром по территории Середино-Будской громады россияне били из минометов. Зафиксировано сначала три прилета, а затем еще два.

В Зноб-Новгородской громаде был обстрел из стрелкового оружия (40 одиночных выстрелов, затем еще 120).

В Белопольской общине было несколько минометных обстрелов, в общей сложности 49 прилетов. В результате обстрела повреждены два частных жилых дома.

По Эсманьской общине оккупанты стреляли из ствольной артиллерии – семь прилетов. В результате обстрела поврежден частный дом: фасад, крыша и окна. Выбиты окна двух соседних домов.

В Великописаревской общине вражеский беспилотник скинул взрывное устройство ВОГ.

В Глуховской общине враг бил из минометов – 10 прилетов. На территорию Шалыгинской россияне сбросили 10 мин.

9 февраля россияне также обстреливали приграничные общины Сумской области из минометов и сбрасывали взрывчатку с беспилотников, один местный житель был ранен.