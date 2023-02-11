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Более 100 прилетов, включая сброс взрывного стройства с беспилотника. Оккупанты 10 февраля обстреляли семь общин Сумской области

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Оккупанты постоянно обстреливают приграничные общины Сумской области
Оккупанты постоянно обстреливают приграничные общины Сумской области 
Фото: Сумська ОВА / Telegram (архив)

Российские оккупанты 10 февраля обстреляли из минометов, артиллерии и стрелкового оружия семь общин Сумской области, сообщила пресс-служба военной обладминистрации.

"В течение дня враг совершил обстрелы семи территориальных громад области: Середино-Будской, Белопольской, Великописаревской, Эсманьской, Зноб-Новгородской, Глуховской, Шалыгинской. Было зафиксировано более 100 прилетов, включая сброс с БПЛА взрывного устройства",  сказано в сообщении.

В частности, утром по территории Середино-Будской громады россияне били из минометов. Зафиксировано сначала три прилета, а затем еще два.

В Зноб-Новгородской громаде был обстрел из стрелкового оружия (40 одиночных выстрелов, затем еще 120).

В Белопольской общине было несколько минометных обстрелов, в общей сложности 49 прилетов. В результате обстрела повреждены два частных жилых дома.

По Эсманьской общине оккупанты стреляли из ствольной артиллерии – семь прилетов. В результате обстрела поврежден частный дом: фасад, крыша и окна. Выбиты окна двух соседних домов.

В Великописаревской общине вражеский беспилотник скинул взрывное устройство ВОГ. 

В Глуховской общине враг бил из минометов – 10 прилетов. На территорию Шалыгинской россияне сбросили 10 мин.

9 февраля россияне также обстреливали приграничные общины Сумской области из минометов и сбрасывали взрывчатку с беспилотников, один местный житель был ранен. 

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Кроме того, 20 января 2023 года украинские пограничники сообщили, что в Сумской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу из РФ.

Теги: Сумская область, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, миномет
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