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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате попадания российского снаряда в частный жилой дом погибла женщина в Сумской области – ОВА

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В течение дня 7 февраля в Сумской области было зафиксировано 125 "прилетов", отметили в ОВА
В течение дня 7 февраля в Сумской области было зафиксировано 125 "прилетов", отметили в ОВА
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска в течение дня 7 февраля обстреляли территорию семи приграничных общин Сумской области – Краснопольской, Юнаковской, Белопольской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской и Глуховской (по состоянию на 21.00).

Об этом сообщается в Facebook Сумской областной военной администрации (ОВА).

Отмечается, что всего было зафиксировано 125 "прилетов", сброс с БПЛА трех взрывных устройств и совершена одна пулеметная очередь по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области.

"В результате артобстрела с 15.07 до 15.40 по селу Павловка Белопольской общины (20 "прилетов") и попадания снаряда в частный жилой дом погибла местная пожилая женщина 1946 года рождения", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/sumska.oda/posts/pfbid0EHTvkiqcdQdxmM5Jpm6r2grbcJCq79b4xkqrioszH71ZuuQ6H2ixdDYeFrvvVKTGl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Кроме того, 20 января 2023 года украинские пограничники сообщили, что в Сумской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу из РФ.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Глухов, женщины, Сумская ОГА, взрывы, погибшие, население, дом, Краснополье
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