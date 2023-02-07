В результате попадания российского снаряда в частный жилой дом погибла женщина в Сумской области – ОВА

В течение дня 7 февраля в Сумской области было зафиксировано 125 "прилетов", отметили в ОВА Фото: Дмитро Живицький / Facebook (иллюстративное)

Об этом сообщается в Facebook Сумской областной военной администрации (ОВА).

Отмечается, что всего было зафиксировано 125 "прилетов", сброс с БПЛА трех взрывных устройств и совершена одна пулеметная очередь по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области.

"В результате артобстрела с 15.07 до 15.40 по селу Павловка Белопольской общины (20 "прилетов") и попадания снаряда в частный жилой дом погибла местная пожилая женщина 1946 года рождения", – говорится в сообщении.