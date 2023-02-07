В результате попадания российского снаряда в частный жилой дом погибла женщина в Сумской области – ОВА

Об этом сообщается в Facebook Сумской областной военной администрации (ОВА).
Отмечается, что всего было зафиксировано 125 "прилетов", сброс с БПЛА трех взрывных устройств и совершена одна пулеметная очередь по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области.
"В результате артобстрела с 15.07 до 15.40 по селу Павловка Белопольской общины (20 "прилетов") и попадания снаряда в частный жилой дом погибла местная пожилая женщина 1946 года рождения", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.
Кроме того, 20 января 2023 года украинские пограничники сообщили, что в Сумской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу из РФ.