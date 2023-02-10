Оккупанты из минометов обстреляли семь общин в Сумской области, один человек получил ранения – ОВА

Об этом сообщается в Facebook областной военной администрации (ОВА).
Отмечается, что всего было зафиксировано 97 прилетов, в том числе сброс с БПЛА пяти взрывных устройств.
"Юнаковская община: в результате минометного обстрела (10 прилетов) одного из сел общины местный житель 1965 года рождения получил телесные повреждения, а также поврежден один частный дом", – говорится в сообщении.
Из-за минометных обстрелов также получили повреждения частные дома и хозяйственные здания в населенных пунктах Белопольской, Эсманской и Зноб-Новгородской общин.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.
Кроме того, 20 января 2023 года украинские пограничники сообщили, что в Сумской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу из РФ.