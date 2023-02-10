Оккупанты из минометов обстреляли семь общин в Сумской области, один человек получил ранения – ОВА

Всего в течение дня 9 февраля было зафиксировано 97 прилетов по Сумской области с территории РФ, отметили в ОВА Фото: Дмитро Живицький / Facebook (иллюстративное)

Об этом сообщается в Facebook областной военной администрации (ОВА).

Отмечается, что всего было зафиксировано 97 прилетов, в том числе сброс с БПЛА пяти взрывных устройств.

"Юнаковская община: в результате минометного обстрела (10 прилетов) одного из сел общины местный житель 1965 года рождения получил телесные повреждения, а также поврежден один частный дом", – говорится в сообщении.

Из-за минометных обстрелов также получили повреждения частные дома и хозяйственные здания в населенных пунктах Белопольской, Эсманской и Зноб-Новгородской общин.