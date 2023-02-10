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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из минометов обстреляли семь общин в Сумской области, один человек получил ранения – ОВА

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Всего в течение дня 9 февраля было зафиксировано 97 прилетов по Сумской области с территории РФ, отметили в ОВА
Всего в течение дня 9 февраля было зафиксировано 97 прилетов по Сумской области с территории РФ, отметили в ОВА
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска в течение дня 9 февраля обстреляли территории семи приграничных общин Сумской области – Белопольской, Юнаковской, Великописаревской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Глуховской и Шалыгинской (по состоянию на 21.00).

Об этом сообщается в Facebook областной военной администрации (ОВА).

Отмечается, что всего было зафиксировано 97 прилетов, в том числе сброс с БПЛА пяти взрывных устройств.

"Юнаковская община: в результате минометного обстрела (10 прилетов) одного из сел общины местный житель 1965 года рождения получил телесные повреждения, а также поврежден один частный дом", – говорится в сообщении.

Из-за минометных обстрелов также получили повреждения частные дома и хозяйственные здания в населенных пунктах Белопольской, Эсманской и Зноб-Новгородской общин.

https://www.facebook.com/sumska.oda/posts/pfbid0rai7PFnQKzqj4u9d7SSFneBjDCkJrtqLkj1hAMeY5zjXRxeGyBfc4zSqxz7RpSGdl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории.

Кроме того, 20 января 2023 года украинские пограничники сообщили, что в Сумской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу из РФ.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Глухов, Сумская ОГА, взрывы, ранение, миномет, дом, российские оккупанты
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