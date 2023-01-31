ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Шостке в предприятие попала ракета, в результате взрыва есть пострадавшие – ОК "Север"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По предварительным данным, в одно из шосткинских госпредприятий попала ракета
По предварительным данным, в одно из шосткинских госпредприятий попала ракета
Фото: ОК Північ / Telegram

На территории одного из государственных предприятий в Шостке Сумской области произошел взрыв, сообщила в Telegram 31 января пресс-служба оперативного командования "Север".

Сообщение о взрыве поступило на линию "102" около 18.20

"Установлено, что в промышленное здание попала, предварительно, ракета (информация уточняется), повредив при этом крышу, перекрытия, окна", – сказано в сообщении.

Военные уточнили, что в результате прилета пострадали двое гражданских, их госпитализировали. Остальная информация об инциденте сейчас уточняется.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории, в том числе Шосткинский район.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Сумская область, оккупация, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, Шостка, ракета, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Эти чувства – самые лучшие". Зеленский рассказал о своей дочери-студентке
"Эти чувства – самые лучшие". Зеленский рассказал о своей дочери-студентке
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в новом образе. Ее сравнили с голливудской звездой
Никитюк снялась в новом образе. Ее сравнили с голливудской звездой
Галина ГРИШИНА
Кидман показала, как отдыхает в Испании
Кидман показала, как отдыхает в Испании
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена мэра Киева Кличко станцевала перед камерой под музыку. Видео
Бывшая жена мэра Киева Кличко станцевала перед камерой под музыку. Видео
Галина ГРИШИНА
Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео
Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео
Ресторатор Клопотенко начал носить юбку и показал, как в ней выглядит
Ресторатор Клопотенко начал носить юбку и показал, как в ней выглядит
Галина ГРИШИНА
  "Коханий". Саша Белина исполнила песню Поклада. Видео
  "Коханий". Саша Белина исполнила песню Поклада. Видео
Галина ГРИШИНА
Квиткова показала, в какой одежде ходит во время отдыха на Мальдивах
Квиткова показала, в какой одежде ходит во время отдыха на Мальдивах
  Лебедь показала подборку снимков в купальниках
  Лебедь показала подборку снимков в купальниках
Шоптенко показала, как вместе с сыном впервые каталась на лыжах
Шоптенко показала, как вместе с сыном впервые каталась на лыжах
Галина ГРИШИНА
40-летняя Мейхер перед камерой погладила себя по животу. Видео
40-летняя Мейхер перед камерой погладила себя по животу. Видео
Как приготовить суп харчо за 15 минут. Рецепт
Как приготовить суп харчо за 15 минут. Рецепт
Чопра перестала скрывать лицо дочери, рожденной суррогатной матерью. Видео
Чопра перестала скрывать лицо дочери, рожденной суррогатной матерью. Видео
Галина ГРИШИНА
Мишина в лосинах показала, как качает мышцы
Мишина в лосинах показала, как качает мышцы
Начала употреблять наркотики и сбросила почти 22 кг за шесть недель. Окружение дочери Пресли рассказало о ее последних неделях жизни
Начала употреблять наркотики и сбросила почти 22 кг за шесть недель. Окружение дочери Пресли рассказало о ее последних неделях жизни
Галина ГРИШИНА
"У меня было все до войны". Зеленский высказался о своем возрасте и признался, что считает самым лучшим подарком для себя
"У меня было все до войны". Зеленский высказался о своем возрасте и признался, что считает самым лучшим подарком для себя
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (92731)
2
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (63215)
3
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (58941)
4
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (55309)
5
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino (35404)
6
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (31729)
7
Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео (30791)
8
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (29387) G
 
 
 
 