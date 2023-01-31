В Шостке в предприятие попала ракета, в результате взрыва есть пострадавшие – ОК "Север"

По предварительным данным, в одно из шосткинских госпредприятий попала ракета Фото: ОК Північ / Telegram

Сообщение о взрыве поступило на линию "102" около 18.20

"Установлено, что в промышленное здание попала, предварительно, ракета (информация уточняется), повредив при этом крышу, перекрытия, окна", – сказано в сообщении.

Военные уточнили, что в результате прилета пострадали двое гражданских, их госпитализировали. Остальная информация об инциденте сейчас уточняется.