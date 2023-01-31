В Шостке в предприятие попала ракета, в результате взрыва есть пострадавшие – ОК "Север"

Сообщение о взрыве поступило на линию "102" около 18.20
"Установлено, что в промышленное здание попала, предварительно, ракета (информация уточняется), повредив при этом крышу, перекрытия, окна", – сказано в сообщении.
Военные уточнили, что в результате прилета пострадали двое гражданских, их госпитализировали. Остальная информация об инциденте сейчас уточняется.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регион с российской территории, в том числе Шосткинский район.