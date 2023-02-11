ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший израильский спецназовец Десятник: Израиль помогает Украине некоторыми технологиями. Это не афишируется и делается через третьи страны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Украина и Израиль сотрудничают в оборонной сфере, но это сотрудничество не афишируется, утверждает Десятник
Украина и Израиль сотрудничают в оборонной сфере, но это сотрудничество не афишируется, утверждает Десятник
Фото: mfa.gov.ua

Бывший командир израильского спецназа Денис Десятник, который сейчас защищает Украину, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил мнение, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, ранее замеченный в дружбе с президентом России Владимиром Путиным, постепенно меняет политику и склоняется к помощи Украине.

"Почему Израиль, сам неоднократно становившийся жертвой агрессии, в котором живет так много выходцев из Украины – огромное количество еврейской диаспоры украинской, – почему Израиль не помогает Украине так же решительно, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Польша, Литва, Латвия, Эстония? Ведь Израиль – одна из самых мощных стран в мире, которая производит оружие", – спросил Гордон.

Израиль, считает журналист, мог бы помочь технологиями, но хранит нейтралитет, а Нетаньяху, который был замечен в дружбе с Путиным, колеблется и иногда говорит о том, что Израиль находится на этапе обдумывания возможностей предоставить Украине военную помощь.

"Ну, скажем так. Когда [премьер-министром Израиля] был Яир Лапид (сложил полномочия 29 декабря 2022 года. – "ГОРДОН"), то он более лояльно относился к Украине", – высказался бывший командир израильского спецназа.

По его словам, Израиль во времена Лапида помогал Украине "гуманитарно", военной помощи не было.

"Когда пришел Биньямин Нетаньяху, я думал, если честно, что он вообще будет категоричнее относиться к Украине, [выступит] против [помощи]. Потому что, как вы сказали, неоднократно видели, что он дружит с Путиным. Но на данный момент я лично знаю, что, во-первых, Израиль, кроме гуманитарной помощи, помогает некоторыми технологиями, которые просто не афишируются. Это делается через третьи страны", – заявил Десятерик.

По его информации, "кое-какие технологии" Израиль предоставляет Украине для оснащения бронетехники.

Защищающий Украину израильтянин отмечает: хотелось бы, чтобы израильская помощь Украине была более масштабной и предоставлялась быстрее. Но и на данный момент помощь оказывается.

то [оказание Израилем помощи сейчас] тоже происходит. Хотя [Израиль демонстрирует] нейтралитет – что [страна] и не против России, – но и помогают Украине, скажем так. Но политика меняется. И я вижу, что даже Нетаньяху все равно начинает уже больше задумываться и начинает помогать военной помощью. Уже рассматриваются поставки "Железного купола" и в дальнейшем каких-либо технологий, и, может быть, какого-то вооружения", – считает он.

По мнению Десятника, Израиль видит, что Иран поставляет России дроны-камикадзе Shahed, "поставляет также, не афишируя, баллистические ракеты", а Россия, в свою очередь, поставляет самолеты Ирану.

"И это все может быть задействовано в один прекрасный день против Израиля. Израиль это тоже понимает, это понимает израильская разведка. Просто Израиль не хочет чересчур сильно афишировать свою помощь. Он все равно больше всего пытается оберегать свою страну, но политика меняется – и начинают помогать [Украине]", – говорит он.

Экс-командир израильского спецназа полагает, что в дальнейшем Израиль начнет более форсированно помогать Украине.

"И даже после победы Украины над Россией – я думаю, что Израиль будет поставлять и вооружение, и технологии свои. Я больше чем уверен, что сотрудничество Израиля и Украины имеет перспективы и будет развиваться в дальнейшем", – подытожил Десятник.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей, но отказывается предоставлять вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны.

Так, действовавший на тот момент министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы ПВО. Ганц отмечал, что Израиль каждый день думает, как еще может помочь Украине, но в то же время он не может "опустошить свои запасы ПВО".

Украинские власти неоднократно обращались к Израилю за помощью, но получали отказ. "Мои разговоры с руководством Израиля ничем не помогли Украине. Российские разговоры с руководством Израиля, я уверен, полностью влияют на их действия", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в сентябре.

Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

В январе 2023 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Израиль остается единственной демократической страной, которая с начала лета ни разу не выразила соболезнования по поводу обстрелов украинской гражданской инфраструктуры и массовой гибели украинских граждан.

27 января израильский посол в Германии Рон Просор заявил в интервью изданиям Funke Mediengruppe, что Израиль поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии намного больше, чем это известно общественности.

Израиль готов к военной помощи Украине против агрессии России, но в той степени, которая не спровоцирует Москву. Об этом Нетаньяху заявил 2 февраля на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, писало израильское издание Тimes of Israel со ссылкой на источник, знакомый с содержанием разговора политиков. Нетаньяху выразил готовность отправить в Киев некое "военное оборудование".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Киев, Дмитрий Гордон, Украина, Иран, Израиль, оружие, Москва, Биньямин Нетаньяху, вооружение, военная помощь, помощь, вторжение, технологии, политика, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, сотрудничество, Israel, российские оккупанты, Яир Лапид, Денис Десятник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Галина ГРИШИНА
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
Галина ГРИШИНА
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Галина ГРИШИНА
Никитюк в купальнике показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
Никитюк в купальнике показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Галина ГРИШИНА
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
Галина ГРИШИНА
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри
Галина ГРИШИНА
  Kola выпустила трек о том, как важно любить и беречь свои чувства. Видео
  Kola выпустила трек о том, как важно любить и беречь свои чувства. Видео
Галина ГРИШИНА
Ребрик рассказала о кинокарьере своей старшей дочери
Ребрик рассказала о кинокарьере своей старшей дочери
Галина ГРИШИНА
  Группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця Бахмут", который снимали на настоящих позициях во время выполнения боевых задач. Видео
  Группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця Бахмут", который снимали на настоящих позициях во время выполнения боевых задач. Видео
Галина ГРИШИНА
Родители и сестра оператора Хатчинс, убитой на съемках фильма "Ржавчина", подали в суд на Болдуина
Родители и сестра оператора Хатчинс, убитой на съемках фильма "Ржавчина", подали в суд на Болдуина
Галина ГРИШИНА
  Спустя три дня после нацотбора в Чехии организаторы "Евровидения" подтвердили участие в конкурсе группы, в состав которой входит россиянка
  Спустя три дня после нацотбора в Чехии организаторы "Евровидения" подтвердили участие в конкурсе группы, в состав которой входит россиянка
Галина ГРИШИНА
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые
Галина ГРИШИНА
  Козловский презентовал клип на песню о любви. Видео снимали на Киевском водохранилище, покрытом льдом
  Козловский презентовал клип на песню о любви. Видео снимали на Киевском водохранилище, покрытом льдом
Галина ГРИШИНА
"Самая красивая форма". 21-летняя Аделина Дели из "Холостяка" засветила округлившийся живот в прозрачном наряде
"Самая красивая форма". 21-летняя Аделина Дели из "Холостяка" засветила округлившийся живот в прозрачном наряде
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом (120806)
2
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом (93566)
3
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае (83096)
4
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Фото, видео (70107)
5
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит (60242)
6
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост (39088)
7
"Его Величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке (31995)
8
"Когда он вернется, интересно, как будут смотреть в глаза те, кто осуждает". В команде Винника рассказали, что сейчас происходит с артистом (27766)
 
 
 
 