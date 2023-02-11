Бывший израильский спецназовец Десятник: Израиль помогает Украине некоторыми технологиями. Это не афишируется и делается через третьи страны

Украина и Израиль сотрудничают в оборонной сфере, но это сотрудничество не афишируется, утверждает Десятник Фото: mfa.gov.ua

"Почему Израиль, сам неоднократно становившийся жертвой агрессии, в котором живет так много выходцев из Украины – огромное количество еврейской диаспоры украинской, – почему Израиль не помогает Украине так же решительно, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Польша, Литва, Латвия, Эстония? Ведь Израиль – одна из самых мощных стран в мире, которая производит оружие", – спросил Гордон.

Израиль, считает журналист, мог бы помочь технологиями, но хранит нейтралитет, а Нетаньяху, который был замечен в дружбе с Путиным, колеблется и иногда говорит о том, что Израиль находится на этапе обдумывания возможностей предоставить Украине военную помощь.

"Ну, скажем так. Когда [премьер-министром Израиля] был Яир Лапид (сложил полномочия 29 декабря 2022 года. – "ГОРДОН"), то он более лояльно относился к Украине", – высказался бывший командир израильского спецназа.

По его словам, Израиль во времена Лапида помогал Украине "гуманитарно", военной помощи не было.

"Когда пришел Биньямин Нетаньяху, я думал, если честно, что он вообще будет категоричнее относиться к Украине, [выступит] против [помощи]. Потому что, как вы сказали, неоднократно видели, что он дружит с Путиным. Но на данный момент я лично знаю, что, во-первых, Израиль, кроме гуманитарной помощи, помогает некоторыми технологиями, которые просто не афишируются. Это делается через третьи страны", – заявил Десятерик.

По его информации, "кое-какие технологии" Израиль предоставляет Украине для оснащения бронетехники.

Защищающий Украину израильтянин отмечает: хотелось бы, чтобы израильская помощь Украине была более масштабной и предоставлялась быстрее. Но и на данный момент помощь оказывается.

"Это [оказание Израилем помощи сейчас] тоже происходит. Хотя [Израиль демонстрирует] нейтралитет – что [страна] и не против России, – но и помогают Украине, скажем так. Но политика меняется. И я вижу, что даже Нетаньяху все равно начинает уже больше задумываться и начинает помогать военной помощью. Уже рассматриваются поставки "Железного купола" и в дальнейшем каких-либо технологий, и, может быть, какого-то вооружения", – считает он.

По мнению Десятника, Израиль видит, что Иран поставляет России дроны-камикадзе Shahed, "поставляет также, не афишируя, баллистические ракеты", а Россия, в свою очередь, поставляет самолеты Ирану.

"И это все может быть задействовано в один прекрасный день против Израиля. Израиль это тоже понимает, это понимает израильская разведка. Просто Израиль не хочет чересчур сильно афишировать свою помощь. Он все равно больше всего пытается оберегать свою страну, но политика меняется – и начинают помогать [Украине]", – говорит он.

Экс-командир израильского спецназа полагает, что в дальнейшем Израиль начнет более форсированно помогать Украине.

"И даже после победы Украины над Россией – я думаю, что Израиль будет поставлять и вооружение, и технологии свои. Я больше чем уверен, что сотрудничество Израиля и Украины имеет перспективы и будет развиваться в дальнейшем", – подытожил Десятник.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube