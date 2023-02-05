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Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что еще думает над предоставлением Украине системы ПРО "Железный купол"

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Израиль не хочет "военной конфронтации с Россией", сказал Нетаньяху
Израиль не хочет "военной конфронтации с Россией", сказал Нетаньяху
Фото: EPA

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что думает над предоставлением Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) "Железный купол", но пока не готов "давать окончательных обещаний". Об этом он сказал французскому телеканалу LCI. Фрагмент интервью телеканал опубликовал в Twitter.

Израильский премьер отметил, что вопрос вооружений для Украины уже был проанализирован и отвергнут предыдущим правительством.

"Я изучу возможность и отвечу по этому поводу в наиболее адекватной манере. Рассмотрю в соответствии с нашими национальными интересами", – сказал Нетаньяху.

Он сказал, что Израиль не хочет "военной конфронтации с Россией", добавив, что израильского правительства есть соображения, которые нужно учитывать, "которых нет у других стран". В частности он напомнил о "оперативной близости" между воздушными военными силами Израиля и России в сирийском воздушном пространстве. 

Контекст:

ПВО "Железный купол" – система, которая доказала свою высокую эффективность при отражении многочисленных ракетных нападений, перехватив до 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет, отметило Defense-Express.

Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. В то же время министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял, что Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы ПВОГанц отмечал, что Израиль каждый день думает, как еще может помочь Украине, но в то же время он не может "опустошить свои запасы ПВО". 

18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор". 

Теги: Россия, Украина, Израиль, Биньямин Нетаньяху, вооружение, Железный купол, ПРО
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