Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что еще думает над предоставлением Украине системы ПРО "Железный купол"

Израильский премьер отметил, что вопрос вооружений для Украины уже был проанализирован и отвергнут предыдущим правительством.
"Я изучу возможность и отвечу по этому поводу в наиболее адекватной манере. Рассмотрю в соответствии с нашими национальными интересами", – сказал Нетаньяху.
Он сказал, что Израиль не хочет "военной конфронтации с Россией", добавив, что израильского правительства есть соображения, которые нужно учитывать, "которых нет у других стран". В частности он напомнил о "оперативной близости" между воздушными военными силами Израиля и России в сирийском воздушном пространстве.
* #Ukraine : "La question de l'armement a été analysée et écartée par le gouvernement précédent. Je vais étudier la question et j'y répondrai de la meilleure manière * ... * Nous étudions cette question en fonction de notre intérêt national" : @netanyahu à @guilldebre. pic.twitter.com/p7JgnUht7z— LCI (@LCI) February 4, 2023
ПВО "Железный купол" – система, которая доказала свою высокую эффективность при отражении многочисленных ракетных нападений, перехватив до 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет, отметило Defense-Express.
Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. В то же время министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял, что Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять Украине системы ПВО. Ганц отмечал, что Израиль каждый день думает, как еще может помочь Украине, но в то же время он не может "опустошить свои запасы ПВО".
18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".