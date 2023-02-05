Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что еще думает над предоставлением Украине системы ПРО "Железный купол"

Израильский премьер отметил, что вопрос вооружений для Украины уже был проанализирован и отвергнут предыдущим правительством.

"Я изучу возможность и отвечу по этому поводу в наиболее адекватной манере. Рассмотрю в соответствии с нашими национальными интересами", – сказал Нетаньяху.

Он сказал, что Израиль не хочет "военной конфронтации с Россией", добавив, что израильского правительства есть соображения, которые нужно учитывать, "которых нет у других стран". В частности он напомнил о "оперативной близости" между воздушными военными силами Израиля и России в сирийском воздушном пространстве.

* #Ukraine : "La question de l'armement a été analysée et écartée par le gouvernement précédent. Je vais étudier la question et j'y répondrai de la meilleure manière * ... * Nous étudions cette question en fonction de notre intérêt national" : @netanyahu à @guilldebre. pic.twitter.com/p7JgnUht7z — LCI (@LCI) February 4, 2023