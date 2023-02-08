Бывший израильский спецназовец Десятник: В Израиле в армии служат все, даже люди с инвалидностью. И никто не пытается уклониться. Все идут в армию, но не каждый в боевые части

"В Израиле вообще все служат в армии, за исключением тех, у кого сильный какой-то недуг, болезнь какая-то или еще что-то, что он просто физически не может. В принципе, все служат, даже инвалиды, и девочки служат. И никто не пытается уклониться от армии, все идут в армию, просто не каждый идет в боевые части", – сказал он.
По словам экс-спецназовца, в Израиле человек получает профиль – "проверяют здоровье и оценивают по 97-балльной шкале".
"У кого чуть ниже шкала – тот, по понятным причинам, не может служить в каких-то элитных войсках. Даже инвалиды служат добровольно, могут перекладывать какие-то бумаги. Все пытаются отдать долг родине", – объяснил Десятник.
Десятник родился в 1977 году в Узбекистане. С родителями репатриировался из Узбекистана в Израиль в 1996 году. 14 лет служил в разных военных подразделениях Израиля и спецподразделениях полиции, работал телохранителем. Женат на украинке, у них пятеро детей, семья живет в Израиле.
После начала полномасштабной войны России против Украины приехал в Украину. Вначале помогал украинцам эвакуироваться из опасных районов, затем присоединился к силам обороны Украины как военнослужащий одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Прослужил четыре месяца, потом начал тренировать украинских военнослужащих.
"В военных операциях в Израиле очень редко погибают мирные жители. В Украине все гораздо жестче – это ад, устроенный террористической Россией", – сказал во время интервью Десятник.