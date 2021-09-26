Армия Израиля устроила облаву на ХАМАС, погибли несколько человек

Силы безопасности Израиля в ночь на 26 сентября провели спецоперацию по аресту боевиков ХАМАС в пяти точках Западного берега. Целью арестов была ячейка, которая, данным израильской разведки, готовила атаку на территории Израиля.
Первых двух подозреваемых арестовали без сопротивления. При задержании третьего произошла перестрелка, боевика ранили и задержали.
Всего во время облав были ранены двое израильских военных погибли пятеро боевиков ХАМАС. По словам спикера Армии обороны Рана Кохава, пока неясно, предпримет ли ХАМАС в ответ на гибель своих людей ракетные обстрелы Израиля.
Как отмечает The Jerusalem Post, силы безопасности Израиля почти каждую ночь проводят рейды на Западном берегу, пытаясь арестовать разыскиваемых палестинцев, а также выявить неофициальные мастерские по производству незаконного оружия и конфисковать средства, которые могут быть использованы для терактов.
С момента провозглашения независимости в 1948 году Израиль находится в состоянии конфликта с арабскими странами, несмотря на фактическое расположение в одном регионе. Особенно напряженные отношения у Израиля с палестинцами, которые являются арабами, но не имеют своего собственного государства и территорий. Арабские страны считают Израиль захватчиком Палестины и агрессором.
Палестинская администрация разорвала связи с Израилем в 2020 году из-за плана тогдашнего премьер-министра Беньямина Нетаньяху по поводу аннексии значительной части Западного берега. Эту территорию палестинцы хотят себе для будущего независимого государства вместе с сектором Газа. Связи восстановили в ноябре, после того как от плана аннексии отказались.
Израиль и Палестина регулярно обмениваются ракетными ударами. Особо сильно их отношения обострились в мае из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями.