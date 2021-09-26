Армия Израиля устроила облаву на ХАМАС, погибли несколько человек

Силы безопасности Израиля в ночь на 26 сентября провели спецоперацию по аресту боевиков ХАМАС в пяти точках Западного берега. Целью арестов была ячейка, которая, данным израильской разведки, готовила атаку на территории Израиля.

Первых двух подозреваемых арестовали без сопротивления. При задержании третьего произошла перестрелка, боевика ранили и задержали.

Всего во время облав были ранены двое израильских военных погибли пятеро боевиков ХАМАС. По словам спикера Армии обороны Рана Кохава, пока неясно, предпримет ли ХАМАС в ответ на гибель своих людей ракетные обстрелы Израиля.