Зверства оккупантов, диверсии, штурмы, страх, Путин. Интервью Гордона с бывшим израильским спецназовцем Десятником. Трансляция

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Десятник говорил о:
"В военных операциях в Израиле очень редко погибают мирные жители. В Украине все гораздо жестче – это ад, устроенный террористической Россией", – сказал во время интервью Десятник.
Десятник родился в 1977 году в Узбекистане. С родителями репатриировался из Узбекистана в Израиль в 1996 году. 14 лет служил в разных военных подразделениях Израиля и спецподразделениях полиции, работал телохранителем. Женат на украинке, у них пятеро детей, семья живет в Израиле.
После начала полномасштабной войны России против Украины приехал в Украину. Вначале помогал украинцам эвакуироваться из опасных районов, затем присоединился к силам обороны Украины как военнослужащий одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Прослужил четыре месяца, потом начал тренировать украинских военнослужащих.