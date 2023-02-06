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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Зверства оккупантов, диверсии, штурмы, страх, Путин. Интервью Гордона с бывшим израильским спецназовцем Десятником. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с бывшим командиром израильского спецназа Денисом Десятником, который сейчас защищает Украину.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Десятник говорил о:

  • службе в израильском спецназе и вообще системе военной службы в Израиле;
  • том, почему решил приехать в Украину и присоединиться к силам обороны;
  • участии в боевых действиях в Донецкой и Харьковской областях, а также о диверсионных операциях, которые проводил вместе со своим подразделением;
  • российских оккупантах и причинах их жестокости;
  • позиции Израиля относительно войны России против Украины и том, какую помощь Израиль оказывает Украине;
  • президенте России Владимире Путине; 
  • контрнаступлении России и том, когда оно может быть;
  • том, когда может закончиться война.

"В военных операциях в Израиле очень редко погибают мирные жители. В Украине все гораздо жестче – это ад, устроенный террористической Россией", – сказал во время интервью Десятник. 

Десятник родился в 1977 году в Узбекистане. С родителями репатриировался из Узбекистана в Израиль в 1996 году. 14 лет служил в разных военных подразделениях Израиля и спецподразделениях полиции, работал телохранителем. Женат на украинке, у них пятеро детей, семья живет в Израиле. 

После начала полномасштабной войны России против Украины приехал в Украину. Вначале помогал украинцам эвакуироваться из опасных районов, затем присоединился к силам обороны Украины как военнослужащий одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Прослужил четыре месяца, потом начал тренировать украинских военнослужащих. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Израиль, война России против Украины, контрнаступление, Денис Десятник
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