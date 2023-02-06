Зверства оккупантов, диверсии, штурмы, страх, Путин. Интервью Гордона с бывшим израильским спецназовцем Десятником. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Десятник говорил о:

службе в израильском спецназе и вообще системе военной службы в Израиле;

том, почему решил приехать в Украину и присоединиться к силам обороны;

участии в боевых действиях в Донецкой и Харьковской областях, а также о диверсионных операциях, которые проводил вместе со своим подразделением;

российских оккупантах и причинах их жестокости;

позиции Израиля относительно войны России против Украины и том, какую помощь Израиль оказывает Украине;

президенте России Владимире Путине;

контрнаступлении России и том, когда оно может быть;

том, когда может закончиться война.

"В военных операциях в Израиле очень редко погибают мирные жители. В Украине все гораздо жестче – это ад, устроенный террористической Россией", – сказал во время интервью Десятник.

Десятник родился в 1977 году в Узбекистане. С родителями репатриировался из Узбекистана в Израиль в 1996 году. 14 лет служил в разных военных подразделениях Израиля и спецподразделениях полиции, работал телохранителем. Женат на украинке, у них пятеро детей, семья живет в Израиле.

После начала полномасштабной войны России против Украины приехал в Украину. Вначале помогал украинцам эвакуироваться из опасных районов, затем присоединился к силам обороны Украины как военнослужащий одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Прослужил четыре месяца, потом начал тренировать украинских военнослужащих.