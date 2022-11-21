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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Сверхзвуковое оружие США, отношения Пригожина и Путина, прогнозы Буданова, "Моссад". Интервью Бацман с офицером запаса ЦАХАЛ Левиным. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с военным аналитиком, офицером запаса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Игалем Левиным.

Во время интервью Левин говорил о:

  • значении освобождения Херсона, том, как украинской армии удалось вытеснить россиян из города, и том, может ли это событие привести к краху режима президента России Владимира Путина;
  • ударах оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины;
  • влиянии главы Чечни Рамзана Кадырова и связанного с российской частной военной компанией "Вагнер" бизнесмена Евгения Пригожина;
  • вагнеровцах и их значении в войне России против Украины;
  • уровне подготовки российских военных и российском оружии;
  • шансах "закрыть небо" над Украиной;
  • возможных следующих шагах Путина;
  • поставках Ираном оружия России;
  • том, почему Израиль не помогает Украине, и перспективах военного сотрудничества с Израилем;
  • прогнозах руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова;
  • том, когда закончится война;
  • американском гиперзвуковом оружии.

"Украинцам нужно готовится к новым массированным ударам. Такие удары будут зимой", – предупредил во время интервью аналитик.

Левин родился в Одессе в 1986 году. Семья переехала в Израиль, когда ему было девять лет.

В 2005–2010 годах служил в сухопутных войсках Армии обороны Израиля. В 2006 году принимал участие в войне Израиля и Ливана, а в 2008–2009 годах – в военной операции Израиля в секторе Газа "Литой свинец". Службу завершил в звании лейтенанта.

В 2016 году, через несколько лет после начала российско-украинской войны, вернулся в Украину. В Украине был военным инструктором в общественной организации "Украинская оборона".

Левин ведет YouTube-канал и Telegram-канал на военную тематику, выступает как комментатор в СМИ, сотрудничает с журналом "Фокус".

Теги: Владимир Путин, Иран, Херсон, Рамзан Кадыров, Алеся Бацман, война России против Украины, Вагнер, Евгений Пригожин, Кирилл Буданов, ЦАХАЛ, Игаль Левин
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