Сверхзвуковое оружие США, отношения Пригожина и Путина, прогнозы Буданова, "Моссад". Интервью Бацман с офицером запаса ЦАХАЛ Левиным. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Левин говорил о:

значении освобождения Херсона, том, как украинской армии удалось вытеснить россиян из города, и том, может ли это событие привести к краху режима президента России Владимира Путина;

ударах оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины;

влиянии главы Чечни Рамзана Кадырова и связанного с российской частной военной компанией "Вагнер" бизнесмена Евгения Пригожина;

вагнеровцах и их значении в войне России против Украины;

уровне подготовки российских военных и российском оружии;

шансах "закрыть небо" над Украиной;

возможных следующих шагах Путина;

поставках Ираном оружия России;

том, почему Израиль не помогает Украине, и перспективах военного сотрудничества с Израилем;

прогнозах руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова;

том, когда закончится война;

американском гиперзвуковом оружии.

"Украинцам нужно готовится к новым массированным ударам. Такие удары будут зимой", – предупредил во время интервью аналитик.

Левин родился в Одессе в 1986 году. Семья переехала в Израиль, когда ему было девять лет.

В 2005–2010 годах служил в сухопутных войсках Армии обороны Израиля. В 2006 году принимал участие в войне Израиля и Ливана, а в 2008–2009 годах – в военной операции Израиля в секторе Газа "Литой свинец". Службу завершил в звании лейтенанта.

В 2016 году, через несколько лет после начала российско-украинской войны, вернулся в Украину. В Украине был военным инструктором в общественной организации "Украинская оборона".

Левин ведет YouTube-канал и Telegram-канал на военную тематику, выступает как комментатор в СМИ, сотрудничает с журналом "Фокус".