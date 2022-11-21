Сверхзвуковое оружие США, отношения Пригожина и Путина, прогнозы Буданова, "Моссад". Интервью Бацман с офицером запаса ЦАХАЛ Левиным. Трансляция

Во время интервью Левин говорил о:
- значении освобождения Херсона, том, как украинской армии удалось вытеснить россиян из города, и том, может ли это событие привести к краху режима президента России Владимира Путина;
- ударах оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины;
- влиянии главы Чечни Рамзана Кадырова и связанного с российской частной военной компанией "Вагнер" бизнесмена Евгения Пригожина;
- вагнеровцах и их значении в войне России против Украины;
- уровне подготовки российских военных и российском оружии;
- шансах "закрыть небо" над Украиной;
- возможных следующих шагах Путина;
- поставках Ираном оружия России;
- том, почему Израиль не помогает Украине, и перспективах военного сотрудничества с Израилем;
- прогнозах руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова;
- том, когда закончится война;
- американском гиперзвуковом оружии.
"Украинцам нужно готовится к новым массированным ударам. Такие удары будут зимой", – предупредил во время интервью аналитик.
Левин родился в Одессе в 1986 году. Семья переехала в Израиль, когда ему было девять лет.
В 2005–2010 годах служил в сухопутных войсках Армии обороны Израиля. В 2006 году принимал участие в войне Израиля и Ливана, а в 2008–2009 годах – в военной операции Израиля в секторе Газа "Литой свинец". Службу завершил в звании лейтенанта.
В 2016 году, через несколько лет после начала российско-украинской войны, вернулся в Украину. В Украине был военным инструктором в общественной организации "Украинская оборона".
Левин ведет YouTube-канал и Telegram-канал на военную тематику, выступает как комментатор в СМИ, сотрудничает с журналом "Фокус".