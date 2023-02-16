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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Осколок снаряда прошел сквозь мозг". Суханов рассказал музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова историю девятилетней Софии из Николаева

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Во время обстрела Николаева российскими оккупантами София получила осколочное ранение в голову
Во время обстрела Николаева российскими оккупантами София получила осколочное ранение в голову
Фото: civilvoicesmuseum.org

Украинский ведущий Алексей Суханов рассказал музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова историю девятилетней Софии, которая была ранена в голову осколком от кассетной бомбы во время обстрела Николаева российскими оккупантами в апреле 2022 года.

Осколок снаряда прошел сквозь мозг девочки от лобного участка до затылка. То, что ребенок выжил, ведущий называет чудом.

Мать Софии Нина вспоминает, что, когда начался обстрел, рядом оказались двое мужчин. Один из них посоветовал спрятаться возле стены. Когда все закончилось, мать увидела, что из головы ее дочери фонтаном бьет кровь и она теряет сознание.

После ранения девочка два дня была в коме, а после сложной операции всему учится заново.

"Уверен, что в ближайшее время она сможет и танцевать, и петь, и делать все то, что ей нравилось делать, что она делала до ранения", – говорит старший физиотерапевт Сергей Худа, который занимается восстановлением Софии. 

https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/videos/1672516656501011/

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив насчитывает уже более 60 тыс. рассказов людей.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре 2022 года музей запустил серию подкастов из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ринат Ахметов, война России против Украины
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