"Осколок снаряда прошел сквозь мозг". Суханов рассказал музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова историю девятилетней Софии из Николаева

Во время обстрела Николаева российскими оккупантами София получила осколочное ранение в голову Фото: civilvoicesmuseum.org

Осколок снаряда прошел сквозь мозг девочки от лобного участка до затылка. То, что ребенок выжил, ведущий называет чудом.

Мать Софии Нина вспоминает, что, когда начался обстрел, рядом оказались двое мужчин. Один из них посоветовал спрятаться возле стены. Когда все закончилось, мать увидела, что из головы ее дочери фонтаном бьет кровь и она теряет сознание.

После ранения девочка два дня была в коме, а после сложной операции всему учится заново.

"Уверен, что в ближайшее время она сможет и танцевать, и петь, и делать все то, что ей нравилось делать, что она делала до ранения", – говорит старший физиотерапевт Сергей Худа, который занимается восстановлением Софии.