ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мой друг погиб в Мариуполе. Его завалило". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полина из Мариуполя: Из-за войны мои мечты изменились
Полина из Мариуполя: Из-за войны мои мечты изменились
Фото: civilvoicesmuseum.org

Друг 12-летней Полины из Мариуполя погиб во время взрыва. Сама она несколько недель прожила в убежище, прячась от обстрелов. Свою историю Полина рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"25 февраля у меня был день рождения. Я, конечно, ожидала спокойного, мирного дня, а не того, что было. Меня поздравили, пожелали мира, подарили книги. День прошел со взрывами, хотя более-менее спокойно. Было неприятно от ситуации, но что поделаешь",  рассказывает Полина.

Она вспоминает, как в начале марта город бомбила российская авиация. Первый прилет был в дома за парком Победы, рядом с которым она жила. В тот момент Полина была дома, читала книгу. Затем начались прилеты в их двор.

"Больше всего вспоминается, как я сидела с бабушкой в подъезде, трясло весь дом, тряслась дверь. Очень сильно поднялась пыль. Когда мы ушли в подвал, там была очень большая паника. Молчаливая паника. Было страшно", – рассказывает она.

Вскоре Полина вместе с родителями выехала из города.

"Из-за войны мои мечты изменились. Главная моя мечта, которая точно не сбудется,  остаться жить в Мариуполе. И еще, мой друг погиб в Мариуполе, я хотела бы очень сильно его оживить. К сожалению, это несбыточная мечта. Моя подруга сидела с ним в подвале и видела, как его завалило. Он погиб", – рассказала Полина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив насчитывает уже более 50 тыс. рассказов людей.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре музей запустил серию подкастов, которая состоит из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.

Теги: Ринат Ахметов, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
"Пока что болит легкое, когда пою". Jerry Heil показала гематому на лице после падения в оркестровую яму с трехметровой высоты
"Пока что болит легкое, когда пою". Jerry Heil показала гематому на лице после падения в оркестровую яму с трехметровой высоты
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором
"Время сиять", "Ты прекрасна". Ратаковски снялась в платье с декольте
"Время сиять", "Ты прекрасна". Ратаковски снялась в платье с декольте
"После развода стала красивее", "Шикарное белье". В сети обсуждают фото бывшей жены Остапчука в расстегнутой рубашке
"После развода стала красивее", "Шикарное белье". В сети обсуждают фото бывшей жены Остапчука в расстегнутой рубашке
  "Больше никаких оливье". Рецепт салата из языка с горошком и грибами от кулинарного эксперта
  "Больше никаких оливье". Рецепт салата из языка с горошком и грибами от кулинарного эксперта
В Лондоне умерла 81-летняя Вивьен Вествуд
В Лондоне умерла 81-летняя Вивьен Вествуд
"Больно его покидать. Но Львов теперь стал вторым домом". Кот-блогер Степан снова уехал из Харькова
"Больно его покидать. Но Львов теперь стал вторым домом". Кот-блогер Степан снова уехал из Харькова
  "Мій страх – ніщо проти духу тих, хто на рубежі у камуфляжі". Группа Spiv Brativ посвятили песню защитникам Бахмута. Видео
  "Мій страх – ніщо проти духу тих, хто на рубежі у камуфляжі". Группа Spiv Brativ посвятили песню защитникам Бахмута. Видео
  "Записи під вишнею". В Украине вышел документальный фильм-расследование о поисках убитого российскими оккупантами писателя Вакуленко. Видео
  "Записи під вишнею". В Украине вышел документальный фильм-расследование о поисках убитого российскими оккупантами писателя Вакуленко. Видео
"Это просто невозможно". Сумская заявила, что ее старшая дочь не может покинуть РФ и приехать в Украину
"Это просто невозможно". Сумская заявила, что ее старшая дочь не может покинуть РФ и приехать в Украину
"После этой съемки я сразу поехала в аэропорт". Мишина показала снимки, которые были сделаны за день до 24 февраля
"После этой съемки я сразу поехала в аэропорт". Мишина показала снимки, которые были сделаны за день до 24 февраля
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все, что было до, – была не любовь". 44-летняя Маляр рассказала о знакомстве с будущим мужем, которого встретила в 27 лет (223857)
2
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки (144470)
3
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского" (47833)
4
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье (44087)
5
"Абсолютно горячо", "Невероятная красота". Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (43008)
6
"Сексуальность аж прет через фото", "Держите меня семеро". Квиткова устроила фотосессию в боди (38190)
7
"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине (35460)
8
"Любовь – не сахар". Коляденко обратился к Билык, с которой вместе уехал за границу (28884)
 
 
 
 