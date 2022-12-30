"Мой друг погиб в Мариуполе. Его завалило". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

"25 февраля у меня был день рождения. Я, конечно, ожидала спокойного, мирного дня, а не того, что было. Меня поздравили, пожелали мира, подарили книги. День прошел со взрывами, хотя более-менее спокойно. Было неприятно от ситуации, но что поделаешь", – рассказывает Полина.
Она вспоминает, как в начале марта город бомбила российская авиация. Первый прилет был в дома за парком Победы, рядом с которым она жила. В тот момент Полина была дома, читала книгу. Затем начались прилеты в их двор.
"Больше всего вспоминается, как я сидела с бабушкой в подъезде, трясло весь дом, тряслась дверь. Очень сильно поднялась пыль. Когда мы ушли в подвал, там была очень большая паника. Молчаливая паника. Было страшно", – рассказывает она.
Вскоре Полина вместе с родителями выехала из города.
"Из-за войны мои мечты изменились. Главная моя мечта, которая точно не сбудется, – остаться жить в Мариуполе. И еще, мой друг погиб в Мариуполе, я хотела бы очень сильно его оживить. К сожалению, это несбыточная мечта. Моя подруга сидела с ним в подвале и видела, как его завалило. Он погиб", – рассказала Полина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив насчитывает уже более 50 тыс. рассказов людей.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.
В ноябре музей запустил серию подкастов, которая состоит из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.