"Мой друг погиб в Мариуполе. Его завалило". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

"25 февраля у меня был день рождения. Я, конечно, ожидала спокойного, мирного дня, а не того, что было. Меня поздравили, пожелали мира, подарили книги. День прошел со взрывами, хотя более-менее спокойно. Было неприятно от ситуации, но что поделаешь", – рассказывает Полина.

Она вспоминает, как в начале марта город бомбила российская авиация. Первый прилет был в дома за парком Победы, рядом с которым она жила. В тот момент Полина была дома, читала книгу. Затем начались прилеты в их двор.

"Больше всего вспоминается, как я сидела с бабушкой в подъезде, трясло весь дом, тряслась дверь. Очень сильно поднялась пыль. Когда мы ушли в подвал, там была очень большая паника. Молчаливая паника. Было страшно", – рассказывает она.

Вскоре Полина вместе с родителями выехала из города.

"Из-за войны мои мечты изменились. Главная моя мечта, которая точно не сбудется, – остаться жить в Мариуполе. И еще, мой друг погиб в Мариуполе, я хотела бы очень сильно его оживить. К сожалению, это несбыточная мечта. Моя подруга сидела с ним в подвале и видела, как его завалило. Он погиб", – рассказала Полина.

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