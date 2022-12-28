"Слышишь прилеты, окна дрожат, но продолжаешь оперировать". Хирург из Чернигова рассказал свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Хирург из Чернигова Крюк: Раненых была куча. Нам удавалось спать максимум четыре часа в сутки и не всегда подряд Фото: civilvoicesmuseum.org

"Уже 25 февраля мы почувствовали, что такое обстрелы и раненые. По больнице ударило ударной волной такой силы, что моих коллег, которые находились у окна, отбросило к стене", – говорит врач.

Тогда медработники заклеивали выбитые окна ковриками.

"Было очень холодно, свет и отопление исчезли почти сразу. Хирурги оперировали под светом фонарей. Генераторы работали, но не хватало напряжения, ведь работа шла во всех операционных. Раненых была куча. Нам удавалось спать максимум четыре часа в сутки и не всегда подряд, – рассказывает доктор. – В основном, это были гражданские, хотя военные тоже были. Наша больница находится на выезде из Чернигова, к вражеским позициям было до километра".

Крюк вспоминает, что после того, как российские оккупанты расстреляли людей, которые стояли в очереди за хлебом, а затем попали в многоквартирный дом, оперировать приходилось до 50 человек за два часа, а в больнице на тот момент было пять врачей-травматологов и три интерна. К каждому из них в очереди постоянно было около четырех человек.

"Мы никогда не прятались в убежище. У нас или не было на это времени или в этот момент были в операционной. Ты стоишь, оперируешь, слышишь артиллерийский залп, через пару секунд прилеты. Окна дрожат, все дрожат, но продолжаешь работу", – рассказал Крюк.

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