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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Слышишь прилеты, окна дрожат, но продолжаешь оперировать". Хирург из Чернигова рассказал свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

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Хирург из Чернигова Крюк: Раненых была куча. Нам удавалось спать максимум четыре часа в сутки и не всегда подряд
Хирург из Чернигова Крюк: Раненых была куча. Нам удавалось спать максимум четыре часа в сутки и не всегда подряд
Фото: civilvoicesmuseum.org

Хирург-травматолог Александр Крюк из Чернигова 24 февраля по вызову вышел на работу и оставался там в течение 40 суток. Свою историю доктор рассказал музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Уже 25 февраля мы почувствовали, что такое обстрелы и раненые. По больнице ударило ударной волной такой силы, что моих коллег, которые находились у окна, отбросило к стене",  говорит врач.

Тогда медработники заклеивали выбитые окна ковриками.

"Было очень холодно, свет и отопление исчезли почти сразу. Хирурги оперировали под светом фонарей. Генераторы работали, но не хватало напряжения, ведь работа шла во всех операционных. Раненых была куча. Нам удавалось спать максимум четыре часа в сутки и не всегда подряд, – рассказывает доктор.  В основном, это были гражданские, хотя военные тоже были. Наша больница находится на выезде из Чернигова, к вражеским позициям было до километра".

Крюк вспоминает, что после того, как российские оккупанты расстреляли людей, которые стояли в очереди за хлебом, а затем попали в многоквартирный дом, оперировать приходилось до 50 человек за два часа, а в больнице на тот момент было пять врачей-травматологов и три интерна. К каждому из них в очереди постоянно было около четырех человек.

"Мы никогда не прятались в убежище. У нас или не было на это времени или в этот момент были в операционной. Ты стоишь, оперируешь, слышишь артиллерийский залп, через пару секунд прилеты. Окна дрожат, все дрожат, но продолжаешь работу", – рассказал Крюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив насчитывает уже более 50 тыс. рассказов людей.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре музей запустил серию подкастов, которая состоит из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.

Теги: Ринат Ахметов, война России против Украины, медики
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