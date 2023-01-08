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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Один зашел в дом и давай шарить по шкафам. Искали детей, хотели забрать". Новая история в иузее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

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Приходько рассказал, что российские оккупанты из танков стреляли по людям, которые, спасаясь, убегали из села
Приходько рассказал, что российские оккупанты из танков стреляли по людям, которые, спасаясь, убегали из села
Фото: civilvoicesmuseum.org

Когда российские оккупанты вошли в село Волочков Киевской области, пенсионер Петр Приходько остался в доме вместе с женой, которая была прикована к постели, и их дочерью – его зять и внуки успели выехать. По словам Приходько, оккупанты ворвались к нему в дом и искали его зятя. Свою историю он рассказал музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Мужчина, вспоминает, как к нему в дом ворвались семеро.

"Один зашел в дом с автоматом и давай шарить по всем шкафам. Они искали детей, хотели их забрать – если бы забрали, зять вышел бы за детьми", – рассказывает Приходько.

После этого оккупанты устроили в его доме засаду  один стоял с автоматом, другой с гранатометом. По словам Приходько, они предполагали, что его зять в доме и будет убегать через окно. 

Житель освобожденного от оккупантов села говорит, что, когда его односельчане, спасаясь, бежали через лесополосу, российские оккупанты из танков стреляли по ним, а затем подожгли из огнемета сухую траву, в результате чего сгорели четыре дома.

Приходько вспоминает, что, глядя на пожар, оккупанты курили и улыбались. Он отметил, что вызвать пожарных было невозможно, поэтому его дочь пыталась тушить огонь дождевой водой, которая была набрана в ванну. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив насчитывает уже более 50 тыс. рассказов людей.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре музей запустил серию подкастов, которая состоит из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.

Теги: Ринат Ахметов, война, гранатомет, огнемет, война России против Украины, российские оккупанты
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