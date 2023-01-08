"Один зашел в дом и давай шарить по шкафам. Искали детей, хотели забрать". Новая история в иузее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Мужчина, вспоминает, как к нему в дом ворвались семеро.
"Один зашел в дом с автоматом и давай шарить по всем шкафам. Они искали детей, хотели их забрать – если бы забрали, зять вышел бы за детьми", – рассказывает Приходько.
После этого оккупанты устроили в его доме засаду – один стоял с автоматом, другой с гранатометом. По словам Приходько, они предполагали, что его зять в доме и будет убегать через окно.
Житель освобожденного от оккупантов села говорит, что, когда его односельчане, спасаясь, бежали через лесополосу, российские оккупанты из танков стреляли по ним, а затем подожгли из огнемета сухую траву, в результате чего сгорели четыре дома.
Приходько вспоминает, что, глядя на пожар, оккупанты курили и улыбались. Он отметил, что вызвать пожарных было невозможно, поэтому его дочь пыталась тушить огонь дождевой водой, которая была набрана в ванну.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив насчитывает уже более 50 тыс. рассказов людей.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.
В ноябре музей запустил серию подкастов, которая состоит из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.