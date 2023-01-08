"Один зашел в дом и давай шарить по шкафам. Искали детей, хотели забрать". Новая история в иузее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Приходько рассказал, что российские оккупанты из танков стреляли по людям, которые, спасаясь, убегали из села Фото: civilvoicesmuseum.org

Мужчина, вспоминает, как к нему в дом ворвались семеро.

"Один зашел в дом с автоматом и давай шарить по всем шкафам. Они искали детей, хотели их забрать – если бы забрали, зять вышел бы за детьми", – рассказывает Приходько.

После этого оккупанты устроили в его доме засаду – один стоял с автоматом, другой с гранатометом. По словам Приходько, они предполагали, что его зять в доме и будет убегать через окно.

Житель освобожденного от оккупантов села говорит, что, когда его односельчане, спасаясь, бежали через лесополосу, российские оккупанты из танков стреляли по ним, а затем подожгли из огнемета сухую траву, в результате чего сгорели четыре дома.

Приходько вспоминает, что, глядя на пожар, оккупанты курили и улыбались. Он отметил, что вызвать пожарных было невозможно, поэтому его дочь пыталась тушить огонь дождевой водой, которая была набрана в ванну.

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