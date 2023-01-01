"Вагоны трясутся, люди заходят во время взрывов. Страх в глазах". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

"22 февраля мы уехали в Бердянск, а 24-го вернулись в Киев. Я тогда дежурила, была моя смена. В интернете я прочла, что началась война. Испугалась, что попадем под обстрел, переживала за жизнь, – рассказывает Базелюк. – Эта длинная смена продолжалась вплоть до 3 апреля".
Все это время бригада провела в поезде, ездила по стране и эвакуировала людей. Часто приходилось впускать людей с детьми в свои купе, а самим дежурить в тамбуре.
Опаснее всего было, когда поезд попал под обстрел под Киевом.
"Мы ехали из Ужгорода и уже перед Киевом, перед Тарасовкой останавливаемся и слышим взрывы. Машинист передал, что там идет бой и обстрел. Начальник поезда пришел и сказал всем ложиться на пол и ждать, пока это закончится. Потом нас оттащили обратно в сторону Фастова", – вспоминает проводница.
Базелюк рассказывает, что во время эвакуации людей из Харькова они заходили в вагон во время взрывов, которые были слышны на вокзале.
"Вагоны трясутся, мы стоим, и люди заходят в вагоны во время взрывов. Страх в глазах... Люди убегали от войны. Тогда было очень тяжело. Сейчас такого нет, мы ездим на нашем поезде, все у нас пока спокойно. Я мечтаю, чтобы кончилась война", – говорит проводница.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив насчитывает уже более 50 тыс. рассказов людей.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.
В ноябре музей запустил серию подкастов, которая состоит из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.