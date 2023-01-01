"Вагоны трясутся, люди заходят во время взрывов. Страх в глазах". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Базелюк признается, что опаснее всего было, когда поезд попал под обстрел под Киевом Фото: civilvoicesmuseum.org

"22 февраля мы уехали в Бердянск, а 24-го вернулись в Киев. Я тогда дежурила, была моя смена. В интернете я прочла, что началась война. Испугалась, что попадем под обстрел, переживала за жизнь, – рассказывает Базелюк. – Эта длинная смена продолжалась вплоть до 3 апреля".

Все это время бригада провела в поезде, ездила по стране и эвакуировала людей. Часто приходилось впускать людей с детьми в свои купе, а самим дежурить в тамбуре.

Опаснее всего было, когда поезд попал под обстрел под Киевом.

"Мы ехали из Ужгорода и уже перед Киевом, перед Тарасовкой останавливаемся и слышим взрывы. Машинист передал, что там идет бой и обстрел. Начальник поезда пришел и сказал всем ложиться на пол и ждать, пока это закончится. Потом нас оттащили обратно в сторону Фастова", – вспоминает проводница.

Базелюк рассказывает, что во время эвакуации людей из Харькова они заходили в вагон во время взрывов, которые были слышны на вокзале.

"Вагоны трясутся, мы стоим, и люди заходят в вагоны во время взрывов. Страх в глазах... Люди убегали от войны. Тогда было очень тяжело. Сейчас такого нет, мы ездим на нашем поезде, все у нас пока спокойно. Я мечтаю, чтобы кончилась война", – говорит проводница.

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