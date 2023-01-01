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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вагоны трясутся, люди заходят во время взрывов. Страх в глазах". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

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Базелюк признается, что опаснее всего было, когда поезд попал под обстрел под Киевом
Базелюк признается, что опаснее всего было, когда поезд попал под обстрел под Киевом
Фото: civilvoicesmuseum.org

Проводник Татьяна Базелюк с 24 февраля по 3 апреля провела в эвакуационном поезде, помогая людям эвакуироваться из обстреливаемых российскими оккупантами городов. Свою историю она рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"22 февраля мы уехали в Бердянск, а 24-го вернулись в Киев. Я тогда дежурила, была моя смена. В интернете я прочла, что началась война. Испугалась, что попадем под обстрел, переживала за жизнь, – рассказывает Базелюк. – Эта длинная смена продолжалась вплоть до 3 апреля".

Все это время бригада провела в поезде, ездила по стране и эвакуировала людей. Часто приходилось впускать людей с детьми в свои купе, а самим дежурить в тамбуре.

Опаснее всего было, когда поезд попал под обстрел под Киевом.

"Мы ехали из Ужгорода и уже перед Киевом, перед Тарасовкой останавливаемся и слышим взрывы. Машинист передал, что там идет бой и обстрел. Начальник поезда пришел и сказал всем ложиться на пол и ждать, пока это закончится. Потом нас оттащили обратно в сторону Фастова", – вспоминает проводница.

Базелюк рассказывает, что во время эвакуации людей из Харькова они заходили в вагон во время взрывов, которые были слышны на вокзале.

"Вагоны трясутся, мы стоим, и люди заходят в вагоны во время взрывов. Страх в глазах... Люди убегали от войны. Тогда было очень тяжело. Сейчас такого нет, мы ездим на нашем поезде, все у нас пока спокойно. Я мечтаю, чтобы кончилась война", – говорит проводница.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив насчитывает уже более 50 тыс. рассказов людей.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре музей запустил серию подкастов, которая состоит из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.

Теги: Ринат Ахметов, взрыв, эвакуация, поезда, вагоны, война России против Украины
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