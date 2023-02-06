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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал более 60 тыс. историй о войне

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Архив музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова ежедневно пополняется новыми историями мирных жителей Украины, пострадавших от нападения РФ на Украину. В настоящее время архив музея содержит уже более 60 тыс. историй из первых уст. Об этом сообщается 6 февраля на странице Фонда в Facebook.

"Я бы хотел, чтобы все эти истории не стерлись из памяти, чтобы наши воспоминания остались навсегда. Чтобы каждая человеческая история из музея "Голоса Мирных" стала призывом к прекращению этой ужасной войны и недопущению подобных трагедий в будущем", – сказал основатель Фонда Ринат Ахметов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/posts/pfbid0fSwy7wUdXCfVMuFZKEBTQ9HJLmgxYvEWUrLJbd2dqWtTzEM3DGLtY52ozKaSt85Al

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре 2022 года музей запустил серию подкастов из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ринат Ахметов, война России против Украины
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